स्थानीय सब्जियों ने दी राहत तो प्याज ने रुलाया, बारिश के बीच क्या है वाराणसी का हाल
बारिश के मौसम में वाराणसी में अधिकांश सब्जियों के दाम स्थिर हैं, लेकिन प्याज 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। स्थानीय आवक से राहत मिली है, पर लगातार बारिश से बाहरी आपूर्ति और स्थानीय फसल प्रभावित होने पर कीमतें बढ़ने की आशंका है।
HighLights
अधिकांश सब्जियों के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं।
प्याज 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, कीमतें बढ़ीं।
लगातार बारिश से भविष्य में सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बारिश के मौसम में सब्जियों के भाव पर फिलहाल ज्यादा असर नहीं पड़ा है। अधिकांश सब्जियों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, हालांकि प्याज के दाम लोगों की आंखों में आंसू ला रहे हैं। मंगलवार को फुटकर बाजार में प्याज 60 रुपये किलो बिका। कारोबारियों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला लंबा खिंचा तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं।
बाहर से आने वाली सब्जियां पहले ही महंगी हैं, जबकि स्थानीय क्षेत्रों से हो रही आवक ने बाजार में कीमतों को नियंत्रित कर रखा है। कारोबारियों के मुताबिक स्थानीय इलाकों में भी लगातार बारिश होने से खेतों में फसल प्रभावित हुई तो आवक घट सकती है। इसका सीधा असर सब्जियों के भाव पर पड़ेगा। वहीं, देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाहरी मंडियों से आने वाली सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित होने की आशंका है।
मंगलवार को सब्जियों के फुटकर भाव
लहसुन 180 रुपये, प्याज 60, सफेद आलू 12, लाल आलू 18 रुपये किलो बिका। खीरा, टमाटर, नेनुआ, लौकी, मुरई, पत्तागोभी, कोहड़ा, गाजर और चुकंदर 40 रुपये किलो रहे। फूलगोभी 40 रुपये प्रति पीस, नींबू पांच रुपये प्रति पीस तथा चौराई और पालक 10 रुपये प्रति पीस बिका।
देसी परवल 60 रुपये, बाहरी परवल 40, भुट्टा 20, खेक्शा 70, करौंदा 70, धनिया 60, अदरक 120 और करेला 60 रुपये किलो रहा। भिंडी 25, बोड़ा 70, शिमला मिर्च 80 और हरी मिर्च 60 रुपये प्रति किलो बिकी।
स्थानीय आवक से राहत
सब्जी कारोबारी प्रमोद सोनकर, अश्विनी पटेल, विक्की गुप्ता, भोला जायसवाल के अनुसार फिलहाल स्थानीय सब्जियों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण बाजार में ज्यादा तेजी नहीं आई है। हालांकि बारिश बढ़ने के साथ यदि खेतों में फसल खराब हुई या बाहरी मंडियों से आपूर्ति बाधित हुई तो सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं।
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