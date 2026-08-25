स्थानीय सब्जियों ने दी राहत तो प्याज ने रुलाया, बारिश के बीच क्या है वाराणसी का हाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बारिश के मौसम में सब्जियों के भाव पर फिलहाल ज्यादा असर नहीं पड़ा है। अधिकांश सब्जियों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, हालांकि प्याज के दाम लोगों की आंखों में आंसू ला रहे हैं। मंगलवार को फुटकर बाजार में प्याज 60 रुपये किलो बिका। कारोबारियों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला लंबा खिंचा तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं।

बाहर से आने वाली सब्जियां पहले ही महंगी हैं, जबकि स्थानीय क्षेत्रों से हो रही आवक ने बाजार में कीमतों को नियंत्रित कर रखा है। कारोबारियों के मुताबिक स्थानीय इलाकों में भी लगातार बारिश होने से खेतों में फसल प्रभावित हुई तो आवक घट सकती है। इसका सीधा असर सब्जियों के भाव पर पड़ेगा। वहीं, देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाहरी मंडियों से आने वाली सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित होने की आशंका है।

मंगलवार को सब्जियों के फुटकर भाव लहसुन 180 रुपये, प्याज 60, सफेद आलू 12, लाल आलू 18 रुपये किलो बिका। खीरा, टमाटर, नेनुआ, लौकी, मुरई, पत्तागोभी, कोहड़ा, गाजर और चुकंदर 40 रुपये किलो रहे। फूलगोभी 40 रुपये प्रति पीस, नींबू पांच रुपये प्रति पीस तथा चौराई और पालक 10 रुपये प्रति पीस बिका।