    वाराणसी में ट्रांसपोर्टर सूरज की विनायक प्लाजा टावर में आठवीं मंज‍िल से गि‍रकर मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:11 PM (IST)

    वाराणसी में ट्रांसपोर्टर सूरज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट और हड्डियां टूटने की बात सामने आई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    ट्रांसपोर्टर सूरज की मौत प्रथम दृष्टया सिर में चोट लगने, कई हड्डियां टूटने से हुई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर के नामचीन ट्रांसपोर्टर सूरज की मौत प्रथम दृष्टया सिर में चोट लगने, कई हड्डियां टूटने से हुई है। हालांकि, इसे और पुख्ता करने के लिए चिकित्सकों ने बिसरा और खून को विज्ञानी जांच के लिए सुरक्षित रख लिया है। दाहिने तरफ से गिरने के कारण उस साइट की कई हड्डियां टूटने संग सात जगह चोट के निशान मिले हैं।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से संकेत मिले हैं कि दिवंगत सूरज के साथ ज्यादती नहीं हुई होगी। मृत सूरज के स्वजन ने अपने सामने पोस्टमार्टम कराने के लिए हंगामा मचाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने दो चिकित्सकों के पैनल से वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया।

    रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बताया कि अतिथि डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए सूरज को सिर्फ बाहर निकाला गया। मूलत: बिहार के मधेपुरा व हाल निवासी पिशाच मोचन अंतर्गत रमाकांत नगर कालोनी निवासी सूरज सिंह रामकटोरा में विध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट चलाते थे। वह शनिवार की रात नौ और 10 बजे के बीच धनबाद से वाराणसी पहुंचे अपने बचपन के दोस्त बबलू शाह के साथ विनायक प्लाजा टावर स्थित पांचवीं मंजिल पर स्थित माई टेबल बार एंड रेस्टोरेंट में भोजन करने गए थे।

    देर रात 1:04 बजे विनायक प्लाजा टावर की आठवीं मंजिल से गिरने से उनकी मौत हो गई। भाई बादल सिंह का आरोप है कि रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बाउंसरों संग मिलकर सूरज की पीटकर हत्या की। सिगरा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीन बाउंसरों से पूछताछ और डीबीआर कब्जे में लिया गया है।

    मारपीट के सुबूत नहीं पाए गए स्वजन के हंगामा करने पर दो डाक्टरों ने किया पोस्टमार्टम

    रात में सीसीटीवी में कहां और कब दिखा सूरज l 1:02 बजे पांचवें तल से सीढ़ी से ऊपर गया। l 1:04 बजे छठवें तल पर दिखा। l 1:06 बजे से 1.08 बजे तक आठवें तल की लाबी पर चक्कर लगाते दिखा। l 1:20 बजे तक दोस्त बबलू शाह माई टेबल रेस्टोरेंट में बैठा दिखा।


    जांच जारी, पूरी होने पर उठाएंगे कदम

    एसीपी एसीपी डा. ईशान सोनी ने बताया कि जांच जारी है। सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। एक फुटेज के दूसरे को जोड़कर उसके निहतार्थ निकाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसका अध्ययन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा।

    शव लेकर सिगरा थाना पहुंचे स्वजन, किया हंगामा पोस्टमार्टम के बाद सूरज का शव लेकर स्वजन सोमवार शाम सिगरा थाना पहुंचे। भाई ने कहा कि सूरज की हत्या की गई है। पुलिस गहराई से जांच करे तो सबकुछ पता चला जाएगा। इंस्पेक्टर संजय मिश्रा ने भरोसा दिया कि एक-एक बिंदु की जांच की जा रही है। एक भी तथ्य सामने आने पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद स्वजन सूरज का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट चले गए।