जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा द‍िन दर्ज क‍िया गया, जबक‍ि बुधवार के ल‍िए मौसम व‍िभाग ने अलर्ट जारी क‍ि‍या है। वहीं स्‍कूलों में नौ जनवरी तक स्‍कूल बंदी की घोषणा की गई है। दूसरी ओर रोपवे के गोंडोला के ह‍िलने को लेकर जागरण डाटकाम की खबर का संज्ञान लेने के बाद रोपवे प्रशासन की ओर से स्‍पष्‍टीकरण जारी क‍िया गया है।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में भीषण ठंड की वजह से नौ जनवरी तक स्‍कूलों में बंदी की घोषणा, मौसम व‍िभाग ने अलर्ट में क‍िया बदलाव, मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा द‍िन, वाराणसी में रोपवे के गोंडोला का झूलते हुए वीड‍ियो हो रहा वायरल, वाराणसी में एक ही रात दो गांवों के मंदिरों में अराजक तत्वों ने मूर्तियाँ तोड़ीं, बीएचयू ने बतौर राष्ट्रीय समन्वयक आईएनआई, जनवरी-अप्रैल 2026 के लिए स्वयं के 121 पाठ्यक्रम शुरू किये जाने की खबर चर्चा में रही।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में बम की सूचना, पटना से आजमगढ़ के बीच तेल भंडारण की तलाश में जुटी ओएनजीसी, गाजीपुर में कोडीन कफ सीरप मामले में आरोपी भोला और सर्वांश कोर्ट में पेश, जौनपुर में विवाहिता की मौत के मामले में ससुराल‍ियों पर प्राथमिकी।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : वाराणसी में भीषण ठंड की वजह से नौ जनवरी तक स्‍कूलों में बंदी की घोषणा वाराणसी। जनपद में बढ़ती ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फि‍र से स्‍कूलों में ठंड की वजह से अवकाश का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देशानुसार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि जनपद के सभी प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के विद्यालय नौ जनवरी तक तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे।

वाराणसी के ल‍िए मौसम व‍िभाग ने अलर्ट में क‍िया बदलाव, घने से घना कोहरा होने की चेतावनी जारी वाराणसी : मौसम वि‍भाग ने मंगलवार को एक बार फ‍िर मौसम का अलर्ट अपडेट जारी क‍िया है। मौसम व‍िभाग की ओर से एक ओर तो मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा द‍िन होने की जानकारी दी गई है तो दूसरी ओर बुधवार को भीषणतम कोहरे का अलर्ट भी है। कोहरे के अलर्ट के साथ ही तापमान में भी कमी का संकेत है। मंगलवार को मौसम वि‍भाग ने पूर्व में ही अलर्ट जारी क‍िया था। वहीं मौसम व‍िभाग ने पूर्व में आठ जनवरी तक का अलर्ट जारी क‍िया था जि‍से अपडेट करते हुए अब नौ जनवरी तक का मंगलवार को कर द‍िया गया है। मौसम व‍िभाग की ओर से जारी अपडेट में बुधवार के ल‍िए रेड अलर्ट है तो बाकी द‍िनों के ल‍िए यलो अलर्ट जारी क‍िया गया है।

वाराणसी में मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा द‍िन, 5.5 डि‍ग्री तक जा पहुंचा पारा, मौसम व‍िभाग ने भी चेताया वाराणसी : पूर्वांचल में मौसम का रुख मंगलवार की सुबह काफी तल्‍ख रहा। सुबह वातावरण में गलन का प्रकोप अध‍िक रहा और तड़के तापमान 5.5 ड‍िग्री तक जा पहुंचा। यह तापमान इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इस ल‍िहाज से मंगलवार का द‍िन काफी गलन भरा सा‍ब‍ित हुआ। हालांक‍ि वाराणसी में सुबह आठ बजे तक कोहरा पूरी तरह से छंटने के बाद सूरज ने भी दर्शन द‍िए तो लोगों ने राहत की तलाश शुरू कर दी। अलाव सेंकने वाले लोग धूप सेंकते नजर आए। मंगलवार की सुबह कोहरे में ल‍िपटी रही, कोहरा सघन स‍िर्फ अंचलों में ही रहा और शहर में कोहरा अध‍िक प्रभावी नहीं हो सका। हालांकि‍ धूप ख‍िलने के साथ ही गलन में भी काफी राहत म‍ि‍ली।

वाराणसी में रोपवे के गोंडोला का झूलते हुए वीड‍ियो हो रहा वायरल, रोपवे प्रबंधन ने बताया 'काफी सुरक्ष‍ित' वाराणसी : देश की पहली शहरी रोपवे पर‍ियोजना पूरी होने के कगार पर है, माना जा रहा है क‍ि इसी वर्ष कुछ माह में ही इसे आम जनता के ल‍िए चालू कर द‍िया जाएगा। लेकि‍न इसके शुरुआत के पूर्व ही ह‍िचकोले खाता गोंडोला चर्चा में आ गया है। मंगलवार को कई सोशल मीड‍िया प्रोफाइल से तेज हवा में झूलते गोंड़ोला का वीड‍ियो चर्चा में बना हुआ है। हालांक‍ि रोपवे प्रबंधन की ओर से इसे जांच का ह‍िस्‍सा बताते हुए सबसे सुरक्ष‍ित सफर के अनुकूल बताया है। दूसरी ओर लोग अपने प्रोफाइल पर इस झूलते हुए गोंडोला का वीड‍ियो साझा कर इसके चुनौतीपूर्ण सफर को लेकर कयास लगा रहे हैं। वायरल हो रहे वीड‍ियो को बनाने वाले की आवाज भी है ज‍िसमें आठ सौ करोड़ की पर‍ियोजना के इस तरीके से बीच हवा में झूलने को लेकर आम लोगों के मन में दहशत की बात भी है।

वाराणसी में एक ही रात दो गांवों के मंदिरों में अराजक तत्वों ने मूर्तियाँ तोड़ीं, क्षेत्र में तनाव वाराणसी : क्षेत्र में एक ही रात के भीतर दो गांवों के मंदिरों में अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा मूर्तियाँ तोड़े जाने की घटना ने क्षेत्र में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मुनारी (पटेल नगर) में स्थित मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति को अराजक तत्वों ने बाहर निकालकर कई टुकड़ों में क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं दूसरी घटना बगल के ग्राम लटौनी की है, जहाँ मंदिर में स्थापित शंकर जी एवं श्रीकृष्ण भगवान की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। दोनों घटनाएँ एक ही रात को अंजाम दी गईं, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

बीएचयू ने बतौर राष्ट्रीय समन्वयक आईएनआई, जनवरी-अप्रैल 2026 के लिए स्वयं के 121 पाठ्यक्रम शुरू किये वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने जनवरी-अप्रैल 2026 सत्र के लिए 121 क्रेडिट-रेडी आईएनआई-स्वयं पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आईएनआई-स्वयं डोमेन के लिए बीएचयू का यह पहला सेमेस्टर है। इस सत्र की पाठ्यक्रम सूची में तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया गया है, जिसमें बीएचयू के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) भी शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अकादमिक और पेशेवर दोनों तरह से लाभ पहुंचाना है, जिसमें मजबूत शिक्षार्थी समर्थन, साप्ताहिक विश्लेषण और विश्वविद्यालय क्रेडिट मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में बम की सूचना, मऊ रेलवे स्टेशन पर जांच के बाद ट्रेन को रवाना क‍िया गया मऊ : गोरखपुर से लोकमान्य तिलक तक जाने वाली अप 15018 काशी एक्सप्रेस में मंगलवार को सुबह बम होने की सूचना से खलबली मच गई। फौरन बम निरोधक दस्ता सहित पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई। काशी एक्सप्रेस के पहुंचने से पहले सभी प्लेटफार्म को को खाली कर दिया गया और गहनता पूर्वक जांच की गई। जांच में एक संदिग्ध बैग प्लेटफार्म नंबर एक पर मिला। अपने कब्जे में लेकर बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा हुआ है। करीब लगभग एक घंटे की गहन जांच के बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।

पटना से आजमगढ़ के बीच तेल भंडारण की तलाश में जुटी ओएनजीसी, शुरू क‍िया गया सर्वे गाजीपुर : ओएनजीसी (ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड) ने तेल भंडारण की खोच के लिए सर्वे शुरू किया है। पहले पटना से आजमगढ़ तक हवाई सर्वेक्षण के बाद अब जमीनी सर्वे किया जा रहा है। क्षेत्र में खनिज तेल की संभावनाओं के दृष्टिगत पटना से आजमगढ़ के मध्य किए जा रहे सर्वे कार्य के क्रम में ओएनजीसी की टीम के कर्मचारियों ने गांव लोचाइन और मांचा के मध्य सिवान में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। सर्वे कार्य में लगे कर्मी ने बताया कि हवाई सर्वे के बाद ओएनजीसी ने अब जमीनी सर्वे का कार्य शुरू कराया है।

गाजीपुर कोडीन कफ सीरप मामले में आरोपी भोला और सर्वांश कोर्ट में पेश, जमानत पर फैसला सुरक्षित गाजीपुर : कोडीन कफ सीरप के आरोपित भोला जायसवाल और सैदपुर के स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी के संचालक सर्वांश वर्मा, जो संजय नगर पहड़िया वाराणसी के निवासी हैं, को पुलिस ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में पेश किया। इस दौरान सर्वांश की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मुकदमे के विवेचक देवेंद्र साहू ने कोर्ट में विवेचना की प्रगति की जानकारी दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई की तिथि 20 जनवरी निर्धारित की गई है।