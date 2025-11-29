वाराणसी : कफ सीरप प्रकरण में आरोपि‍त के साथ तस्‍वीरें वायरल होने के बाद संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर शन‍िवार को धनंजय स‍िंंह ने अपने आध‍िकार‍िक एक्‍स हैंडल से पोस्‍ट जारी कर अपना पक्ष रखा है। इस प्रकरण में उन्‍होंने व‍िपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआइ जांच की मांग की है। पोस्‍ट में उन्‍होंने ल‍ि‍खा है क‍ि - "मुझे पता है कि कफ़ सीरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनैतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर के मेरे बारे में भ्रामक्ता फैलाने का कृत्य किया है।

नगर आयुक्त ने वरूणापार जोन के विभिन्न क्षेत्रों में किया निरीक्षण, म‍िलीं तमाम खाम‍ियां वाराणसी : नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने आज सुबह वरुणापार जोन के वार्ड सिकरौल के गोविंद नगर कॉलोनी और सिकरौल यादव बस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सनबीम वरुणा के मुख्य मार्गों की साफ-सफाई का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने इन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सनबीम वरुणा के निकट नगर निगम की खाली भूमि पर बारातघर बनाने के लिए क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा अनुरोध किया गया। इस पर नगर आयुक्त ने भूमि की पैमाइश कर बारातघर निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

पांच राज्यों में जीत के बाद अब बंगाल में खिलेगा कमल : केशव प्रसाद मौर्या वाराणसी : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार के बाद अब बंगाल में कमल खिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई। बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी की सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है। मोदी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष में विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास शेष है।

वाराणसी में गर्ल फ्रेंड से बात करने से नाराज दोस्तों ने युवक का रेता था गला वाराणसी : गर्ल फ्रेंड से मोबाइल फोन पर बात करने की जानकारी होने पर नाबालिग दोस्तों ने आलोक सिंह (20) पर जानलेवा हमला कर गला रेत दिया था। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार की रात एक नामजद आरोपित समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर ल‍िया। इस दौरान जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ हैं। दोनों बाल अपचारी हैं। वहीं घटना में शामिल रहे एक अन्य की तलाश जारी हैं। मिर्जामुराद थानांतर्गत बिमौरी (राजपुर) गांव निवासी रामधारी का पुत्र आलोक खजुरी में हाईवे किनारे स्थित कंपनी फ्लिपकार्ट में ड‍िलीवरी का काम करता हैं। गांव के लोगों को एक छत के नीचे मिल रही है सुव‍िधायें : ओमप्रकाश राजभर वाराणसी : कैबिनेट पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि गांव के लोगो को एक ही छत के नीचे तमाम सुव‍िधायें मिल रही है ।सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। उसी क्रम में पूरे प्रदेश में मिनी सचिवालय स्थापित किये जा रहे हैं। उक्त बातें शनिवार को पिंडरा विकास खण्ड के चारों स्थित ग्राम सभा मे नवनिर्मित मिनी सचिवालय के उद्घाटन अवसर कही। बनारस‍ियों सावधान हो जाओ, मुख कैंसर के बढ़े जोखिम पर टाटा मेमोरियल सेंटर की र‍िपोर्ट चौंकाने वाली मुंबई/वाराणसी : बनारसी पान और जर्दा खाने के प्रचंड शौकीन हैं। यह शौक क‍ितना भारी पड़ रहा है इसपर शोध चौंकाने वाली है। वाराणसी में टाटा कैंसर सेंटर में बनारस‍ियों की बढ़ रही भीड़ इस बात की पुष्‍ट‍ि कर रही है क‍ि बनारसीपने में शुमार सुर्ती मसाला जर्दा क‍ितना घातक है। टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के ACTREC स्थित सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण जीनोम-वाइड एसोसिएशन स्टडी (GWAS) ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में कुछ तंबाकू चबाने वाले लोग अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में लगभग एक दशक पहले मुख का कैंसर विकसित कर लेते हैं।

वाराणसी के आदर्श ग्राम नागेपुर में घरेलू महिला हिंसा के खिलाफ कार्यशाला का आयोजन वाराणसी : प्रधानमंत्री आदर्श गाँव नागेपुर में शनिवार को महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा की शुरुआत की गई। पहले दिन लोक समिति आश्रम नागेपुर में महिला हिंसा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गाँव में एक रैली भी निकाली गई। कार्यशाला के बाद उपस्थित लोगों ने "चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, बाल विवाह बंद करो, महिला हिंसा बंद करो, दहेज प्रथा पर रोक लगाओ, यौन हिंसा पर रोक लगाओ" जैसे नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया।

सोनभद्र में मां और बेटी के संघर्ष के आगे हारे बदमाश, एक घंटे तक चला संघर्ष सोनभद्र : नारी शक्‍ति‍ का उदाहरण ज‍िले में सामने आया जब बदमाश के घर में घुसकर हमला करने के दौरान मां और बेटी ने म‍िलकर घंटे भर से अध‍िक समय तक मुकाबला क‍िया। घायल होने के बाद भी उन्‍होंने हिम्‍मत नहीं हारी और आख‍िरकार बदमाश को मुकाबले में पीछे हटना ही पड़ा और पुल‍िस के हाथ पड़कने के बाद आरोप‍ित की श‍िनाख्‍त कर कार्रवाई की जा रही है। हिंदुआरी-मीरजापुर रोड स्थित ग्राम पंचायत कठपुरवा में शुक्रवार की देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। चौकी हिंदूआरी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली गीतांजलि (33), बेटी रश्मि (15) और बेटा आदर्श (7) पर बदमाशों ने घर में घुसकर हमला कर दिया।

आजमगढ़ में पति ने चाकू से की पत्नी की नृशंस हत्या, बच्‍चे ने पुल‍ि‍स को दी सूचना आजमगढ़ : तरवां थाना क्षेत्र के महुआरी मठिया गांव में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घरेलू कलह के चलते पति सुनील यादव ने अपनी पत्नी सुनीता यादव (35 वर्ष) की हत्या कर दी। यह घटना रात करीब 12 बजे हुई, जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आवेश में आकर पति ने पहले पत्नी को जमकर मारा और फिर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने पत्नी के गले पर पेंचकस से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान घर में मौजूद तीन बच्चे हर्ष यादव (16), अंशिका यादव (14) और प्रिंस यादव (8) - सहम गए।