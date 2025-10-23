जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news, 23 October 2025: पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार को छठ की तैयार‍ियों और भैया दूज सह‍ित अन्‍य धार्म‍िक आयोजनों का दौर चला। सुबह वाराणसी में दो बाइक सवारों की मौत, जैतपुरा में हत्‍या और जौनपुर में सांप काटने से बच्‍चे की मौत व अन्‍य वाराणसी व पूर्वांचल की खबरें चर्चा में बनी रहीं।

देर रात की श‍िकायत के बाद बनारस स्टेशन पर एक बार फ‍िर एंट्री शुल्क मामले में कार्रवाई, ट्रेलर में घुसे दो बाइक सवारों की मौत, जैतपुरा में युवक की हत्या, रोहनिया में पुलिस मुठभेड़, अंत्योदय एक्सप्रेस में शराब की तस्करी, पूर्वांचल में बादलों ने डाला डेरा और सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के वाराणसी आगमन पर सपाजनों द्वारा स्वागत आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वहीं दूसरी ओर वाराणसी में पुल‍िस की धौंस के बल पर छठ पूजा के ल‍िए छेका गंगा घाट, वाराणसी नगर आयुक्त का सख्त आदेश, 24 घंटे में घाटों से हटाएं सिल्ट, छठ पर फलों की भारी डि‍मांड के बीच केले के घौद का भाव भी चढ़ा आद‍ि छठ आधार‍ित खबरों की भी पूर्वांचल भर में खूब चर्चा बनी रही।

पढ़ें वाराणसी की टाप टेन खबरें : बनारस स्टेशन पर एक बार फ‍िर एंट्री शुल्क पर सवाल, अवैध वसूली की शिकायत, लगा जुर्माना वाराणसी : बनारस रेलवे स्टेशन पर कुछ माह पूर्व कर्मचार‍ियों द्वारा लूट का बड़ा मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से शि‍कायतें सामने आने लगी हैं। एक बार लोगों से वसूली का कथित खेल शुरू हो गया है। अनुराग नामक व्यक्ति ने पीएमओ के साथ रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को मेंशन करते हुए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर वसूली की शिकायत की है। अनुराग ने ‘एक्स’ लिखा कि ठेकेदार ने उन्हें जो पर्ची दी, उसमें शुल्क का जिक्र ही नहीं हैं। इसके संदर्भ में उन्‍होंने दी गई पर्ची को भी चस्‍पा करते हुए चल रहे लूट की कारस्‍तानी को सार्वजन‍िक क‍िया है। वाराणसी में हाईवे पर खड़े ट्रेलर में घुसे बाइक सवार, दो युवकों की मौत

वाराणसी : रूपापुर के पास गुरुवार को प्रातः साढ़े आठ बजे एक दुखद दुर्घटना घटित हुई, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बाइक चालक का ध्यान आपसी बातचीत में बंट गया और वह तेज रफ्तार से चल रही पल्सर बाइक को अनियंत्रित कर हाईवे पर खड़े ट्रेलर के पिछले हिस्से में जा भिड़ा। इस दुर्घटना में शिवम गुप्ता (20) और टीपू सुलतान (21) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जैतपुरा में युवक की निर्मम हत्या के बाद पुलिस जांच में जुटी

वाराणसी : जैतपुरा के जलालीपुरा इलाके में एक युवक की सिर कूंच कर हत्या कर दी गई। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार, मृत युवक की पहचान सरैया निवासी नौशाद के रूप में हुई है। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र में युवक की निर्मम पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। यह घटना देर रात हुई, और सीसीटीवी कैमरे में इस मारपीट की तस्वीरें म‍िली हैं। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने ईंट से युवक के सिर पर वार किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। रोहनिया में पुलिस ने मुठभेड़ में एक गोतस्कर को किया गिरफ्तार

वाराणसी : थाना क्षेत्र के मोहनसराय में गोतस्करों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने पुलिस बल के साथ घेराबंदी की। जैसे ही तस्करों ने पुलिस टीम को घिरा हुआ देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य तस्कर फरार हो गया। पकड़े गए तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेज दिया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम गोलू नट है, जो कृष्णदत्तपुर, थाना राजातालाब का निवासी है। अंत्योदय एक्सप्रेस में शराब की तस्करी, दो रेल कर्मचारी गिरफ्तार

वाराणसी : वाराणसी सिटी स्टेशन पर गुरुवार को आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने गाड़ी संख्या - 15552 दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस की दिव्यांग बोगी से 49 हजार 920 रुपए कीमती अंग्रेजी शराब बरामद किया। मौके से दो संविदा कर्मचारियों को भी पकड़ लिया गया। जिन्होंने रेलवे में पावर कार स्टाफ और सफाई कर्मचारी की जानकारी दी। जीआरपी की टीम शराब को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही कर रही है। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक भुवनेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि पूजा पर्व एवं बिहार चुनाव के मद्देनजर वाराणसी सिटी स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। पूर्वांचल में बादलों ने डाला डेरा, ठंड का होगा असर, जान लें बार‍िश की क्‍या है संभावना

वाराणसी : पूर्वांचल में गुरुवार की सुबह आसमान पर बादलों का कब्‍जा सुबह से ही नजर आया। वातावरण में आर्द्रता में भी कुछ इजाफा हुआ और उमस का स्‍तर बढ़ने पर लोग गुलाबी ठंड के बीच चुनौत‍ियों से भी दो चार हुए। अचानक से बीस ड‍िग्री से नीचे जा पहुंचा तापमान दोबारा चढ़ा और करीब पांच ड‍िग्री सामान्‍य से अध‍िक तक जा पहुंचा। इसकी वजह से वातावरण में उमस में भी इजाफा हुआ। बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 33.8 डि‍ग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से एक ड‍िग्री अध‍िक रहा। न्‍यूनतम तापमान जो बीस ड‍िग्री से अध‍िक कम हो चुका था वह अब अचानक ही चढ़ गया और पारा न्‍यूनतम 23.5 डि‍ग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 4.8 ड‍िग्री अध‍िक रहा। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के वाराणसी आगमन पर सपाजनों द्वारा स्वागत

वाराणसी : समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल का इलाहाबाद से सड़क मार्ग द्वारा गोपीगंज और औराई होते हुए दोपहर 3:00 बजे रखौना, राजातालाब रिंगरोड पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद, उन्‍होंने पार्टी के नेता अजय मौर्या बबलू के आवास लंका जाकर उनकी माता स्व. ऊषा देवी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके उपरांत, उन्होंने इंदरपुर, रसूलपुर बड़ागांव जाकर शहीद सूबेदार प्रहलाद यादव के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और शहीद प्रहलाद यादव को श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में पुल‍िस की धौंस के बल पर छठ पूजा के ल‍िए छेका गंगा घाट

वाराणसी : छठ पूजा के अवसर पर जलस्रोतों के किनारे छेकने की परंपरा पूर्वांचल में प्रचलित है। हालांकि, बनारस में हर साल वर्दी की धौंस के साथ घाट छेकने की घटनाएं सामने आती हैं। पिछले वर्षों में वरुणा तट पर दारोगा जी के नाम से घाट छेकने की खबरें आती थीं। इस बार गंगा तट स्थित सामने घाट पर गुरुवार को शुभम, पंकज, प्रकाश, बब्‍लू और पप्‍पू नाम के साथ पुलिस की धौंस भी देखने को मिली। सामने घाट पर छठ पूजन के लिए बेदी बनाने के स्थान पर पुलिस लिखकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। वाराणसी नगर आयुक्त का सख्त आदेश, 24 घंटे में घाटों से हटाएं सिल्ट

वाराणसी : आगामी पूजा पर्व की तैयारी को लेकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने गुरुवार को नमो घाट से अस्सी घाट तक का निरीक्षण किया गया। उन्होंने डाला छठ एवं देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत स्वच्छता एवं समुचित व्यवस्थाओं की तैयारी की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया कि सभी घाटों पर जमी सिल्ट की सफाई के लिए 24 घंटे कार्यरत रहकर संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करें। छठ पर फलों की भारी डि‍मांड के बीच केले के घौद का भाव भी चढ़ा, जानें अन्‍य फलों की कीमत