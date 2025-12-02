Varanasi top 10 news, 2 December 2025 : काशी तमिल संगमम् का शुभारंभ, साई करेगा स्टेडियम का संचालन, बीएचयू छात्र की हार्ट अटैक से मौत सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
वाराणसी, 2 दिसंबर 2025 की मुख्य खबरें: काशी तमिल संगमम का शुभारंभ हुआ, जिसमें संस्कृति का मिलन हुआ। साई अब स्टेडियम का संचालन करेगा, जिससे खेल सुविधाओ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मंगलवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। इस दौरान वाराणसी में काशी तमिल संगमम के आयोजन की जहां चर्चा रही तो मीरजापुर में हार्ट अटैक से छात्र की और मऊ में अखिलेश का दौरा आदि खबरें भी पाठकों के बीच चर्चा में बनी रही।
वाराणसी की खबरों में PM Narendra Modi ने वाराणसी के छात्र की उपलब्धियों का किया बखान, सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन अब साई को, काशी तमिल संगमम् के प्रथम समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन, अन्नक्षेत्र में ग्रहण किया प्रसाद, वाराणसी में स्नातक, शिक्षक एमएलसी की मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन, वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत आदि खबरें चर्चा में रहीं।
पूर्वांचल की खबरों में बस की चपेट में आने से महिला की मौत, 40 मिनट तक जाम में फंसे रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बलिया में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक छात्र और दो छात्राएं घायल, गाजीपुर में ईंट से सिर कूचकर पिकअप चालक की हत्या, आजमगढ़, बलिया और जौनपुर की सात फर्मों ने भी गाजीपुर के दो फर्मों पर की करोड़ों की बिलिंग, बीएचयू साउथ कैंपस बरकछा में बीएससी कृषि तृतीय वर्ष के छात्र अनिल मीना की हार्ट अटैक से मृत्यु आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें :
PM Narendra Modi ने वाराणसी के छात्र की उपलब्धियों का किया बखान, बनाया है अनोखा रिकार्ड
वाराणसी : काशी के एक 19 वर्षीय युवा ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो स्वचालित नहीं हो सकता, वह संभव नहीं है। वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद के 2,000 मंत्रों का दंडक्रम पारायणम 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के किया। यह उपलब्धि 200 वर्षों में पहली बार किसी मानव द्वारा हासिल की गई है। उनकी चर्चा सिलिकान वैली तक है। खुद पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी उनकी उपलब्धि के बारे में एक्स हैंडल पर साझा किया है।
कैबिनेट बैठक : सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन अब साई को, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी बनेगा
वाराणसी : योगी कैबिनेट ने वाराणसी में निर्माणाधीन डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दे दी है। यह स्टेडियम ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत विकसित किए गए आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस एमओयू के अंतर्गत स्टेडियम परिसर में मौजूद खेल सुविधाओं, जैसे भवन, ढांचे, मैदान और अन्य अवसंरचनाओं को साई को सौंपा जाएगा, जिससे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और संचालन सुचारु रूप से हो सके।
काशी तमिल संगमम् के प्रथम समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन, अन्नक्षेत्र में ग्रहण किया प्रसाद
वाराणसी : काशी तमिल संगमम् के प्रथम समूह के आगमन पर काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारियों ने परंपरागत गरिमा के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया। मंदिर प्रशासन ने पुष्प वर्षा और डमरू वादन की ध्वनि के बीच सम्पूर्ण समूह का स्वागत किया, जिससे सभी सदस्यों ने काशी की समृद्ध आध्यात्मिक धारा का अनुभव किया। स्वागत के उपरांत सदस्यों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात, मंदिर प्रशासन द्वारा समूह को काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर का विस्तृत भ्रमण करवाया गया।
वाराणसी में स्नातक, शिक्षक एमएलसी की मतदाता सूची का हुआ आलेख्य प्रकाशन
वाराणसी : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय एवं पदाभिहित स्थलों पर निरीक्षण के लिए दो से 16 दिसंबर तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस बाबत आयुक्त, वाराणसी मण्डल/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वाराणसी खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एस. राजलिंगम ने जानकारी दी है कि वाराणसी खण्ड स्नातक एवं वाराणसी खण्ड शिक्षक के लिए निर्वाचक नामावली, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की गई है।
वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत, गोताखोरों ने की तलाश
वाराणसी : दशाश्वमेध थाने के मीरघाट के सामने गंगा में स्नान कर रहे तीन युवकों में से एक की डूबने से मृत्यु हो गई।तीनों युवक गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी वे गहरे पानी में चले गए। मौके पर उपस्थित नाविकों ने लक्की पांडे और कृष्णा तिवारी को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन साहिल शुक्ला डूब गया। लक्की पाण्डेय, पुत्र विनय पांडे, निवासी ग्राम नेवादा, थाना औराई, जनपद महाराजगंज, उम्र 20 वर्ष, अपने मित्र कृष्णा तिवारी, पुत्र राम संजीवन तिवारी, ग्राम अधुरासी, थाना चोरी, जिला भदोही, उम्र लगभग 19 वर्ष और अपने दूर के रिश्तेदार साहिल शुक्ला, पुत्र कमलेश शुक्ला, निवासी ग्राम वासुदेवपुर, थाना औराई, जनपद महाराजगंज, उम्र लगभग 20 वर्ष के साथ वाराणसी घूमने आए हुए थे।
बस की चपेट में आने से महिला की मौत, 40 मिनट तक जाम में फंसे रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
आजमगढ़ : जहानागंज थाना क्षेत्र के बस्ती गांव की रहने वाली 50 वर्षीय महिला लालमुनि देवी की सरकारी बस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। लालमुनि देवी आजमगढ़-मऊ रोड पर हरैया चट्टी पर दवा लेने गई थी। बस की चपेट में आकर महिला की मौत होने पर स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा विधायक स्व. सुधाकर सिंह के घर जा रहे थे।
बलिया में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक छात्र और दो छात्राएं घायल
बलिया : क्षेत्र के रेवती - पचरुखिया मार्ग पर नौवाबारा गायघाट तिराहा के समीप मंगलवार को दिन में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्र व दो छात्राएं घायल हो गयी। जानकारी के अनुसार सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गांव निवासी 18 वर्षीय सोनू वर्मा, रेवती थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी 19 वर्षीय अंजू और 20 वर्षीय नीतू के साथ बाइक से दुबे छपरा कालेज से बीए की परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे।गायघाट नौवाबारा तिराहा के समीप तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर रुप से घायल हो गए। आसपास के लोगों द्वारा घायलों को सीएचसी रेवती पर प्राथमिक उपचार कराया।
गाजीपुर में ईंट से सिर कूचकर पिकअप चालक की हत्या, चचेरा भाई हिरासत में
गाजीपुर : शहर कोतवाली क्षेत्र के मुगलानीचक में सोमवार की रात 26 वर्षीय पिकअप चालक बहादुर बिंद की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद चचेरे भाई रोशन बिंद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में कोतवाली में तहरीर नहीं दी गई है। मुगलानीचक निवासी स्व. विजय बिंद के दो बहादुर व दिनेश हैं। दोनों भाई पिकअप चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।
आजमगढ़, बलिया और जौनपुर की सात फर्मों ने भी गाजीपुर के दो फर्मों पर की करोड़ों की बिलिंग
गाजीपुर : झारखंड के रांची स्थित शैली ट्रेडर्स से कोडीनयुक्त कफ सीरप की भारी खेप खरीदने के बड़े खेल की जांच अभी जनपद की छह फर्मों पर दर्ज मुकदमों के साथ जारी ही थी कि अब दो और फर्मों के नाम सामने आ गए हैं। इन दोनों फर्मों पर आजमगढ़, जौनपुर और बलिया की सात फर्मों ने इस कफ सीरप की करोड़ों की बिलिंग की है। उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ का पत्र मिलने के बाद जिला औषधि निरीक्षक बृजेश मौर्या ने दोनों फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
बीएचयू साउथ कैंपस बरकछा में बीएससी कृषि तृतीय वर्ष के छात्र अनिल मीना की हार्ट अटैक से मृत्यु
मीरजापुर : राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकछा में अध्ययनरत बीएससी कृषि के तृतीय वर्ष के छात्र अनिल मीना की मंगलवार को हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। छात्र ने सुबह सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें राजीव गांधी दक्षिण परिसर की एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। अनिल मीना स्वयं चलकर अस्पताल के अंदर गए, लेकिन उपचार के दौरान लगभग दो घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई।आचार्य प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि 30 वर्षीय अनिल मीना कोटा, राजस्थान के निवासी थे।
