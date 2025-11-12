जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई द‍िल्‍ली में बम धमाके के बाद बुधवार को उस समय बनारस में हड़कंप मच गया जब व‍ि‍मान में बम होने की अफवाह से एयरपोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके अलावा भी पूर्वांचल और वाराणसी सह‍ित अन्‍य क्षेत्रों में कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी में द‍िल्‍ली ब्‍लास्‍ट के बाद व‍िमान में बम की धमकी, वाराणसी में दालमंडी प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने ज‍िलाध‍िकारी से की मुलाकात, सारनाथ में फार्च्यून कम्पनी का स्टीकर और तेल बरामदी में 14 लोगों पर मुकदमा, वाराणसी में भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस की होगी स्थापना, "राज्य अध्यापक पुरस्कार" और "मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार" के ल‍िए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन, वाराणसी में महाभैरव अष्टमी पर बाबा लाट भैरव ने दिया बाल स्वरूप का दर्शन, गंगा की लहरों पर प्रवासी पर‍िंदों ने गांठी सवारी, मौसम व‍िभाग ने दी राहत की खबर आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पूर्वांचल की आजमगढ़ में गिट्टी लदे ट्रक की टक्‍कर से छात्रा की मौत, आक्रोश‍ित लोगों ने क‍िया मार्ग जाम और मऊ में पूर्व सांसद के पुत्र की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें :

द‍िल्‍ली ब्‍लास्‍ट के बाद व‍िमान में बम की धमकी, मुंबई से वाराणसी 182 यात्र‍ियों को लेकर पहुंचे व‍िमान में बम की सूचना से हड़कंप वाराणसी : द‍िल्‍ली बम धमाके के बाद अब व‍िमानों को लेकर धमकी का मामला सामने आया है। इसी कड़ी में मुंबई से वाराणसी पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बुधवार दोपहर बाद बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इस दौरान यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू क‍िया गया। वहीं सीआईएसएफ के साथ स्थानीय पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। प्रारंभ‍िक जानकारी के अनुसार विमान में 182 यात्री सवार थे। कोलकाता एटीसी से बाबतपुर को जानकारी दी गई क‍ि व‍िमान में बम की सूचना प्राप्‍त हुई है। इसके बाद वि‍मान को लाल बहादुर शास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी पर इमरजेंसी की सूचना देने के साथ लैंड कराया गया।

वाराणसी में दालमंडी प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने ज‍िलाध‍िकारी से की मुलाकात, उठाई यह मांग वाराणसी : दालमंडी क्षेत्र में चल रहे ध्वस्तीकरण, जबरन अधिग्रहण और व्यापारियों के उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर वाराणसी में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी संदर्भ में बुधवार को जिला/महानगर कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित व्यापारियों के साथ मिलकर वाराणसी के जिलाधिकारी से मिला और तत्काल कार्रवाई रोकने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता और दालमंडी के व्यापारी उपस्थित रहे। व्यापारियों ने जिलाधिकारी को अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई अमानवीय है।

सारनाथ में फार्च्यून कम्पनी का स्टीकर और तेल बरामदी में 14 लोगों पर मुकदमा वाराणसी : बीते सोमवार की रात एसओजी-दो व सारनाथ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सारनाथ के अशोक नगर कालोनी व सलारपुर रसुलगड़ इलाके में छापेमारी की गई। इसमें 282 टिन कम्पनी ब्रांडेड रिफॉइंंड तेल, फार्च्यून कम्पनी का एक बंडल व 20 स्टीकर, प्रेस मशीन, ढक्कन सील करने की मशीन, ग्लू, कीप, एक ब्रांडिंग स्टाम्प व फार्च्यून कम्पनी के टि‍न के स्टीकर बरामदगी के साथ पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ ट्रेड मार्ग अधिनियम व कापी राइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी शिवानन्द सिसोदिया ने बताया कि एसओजी 2 के प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी व स्थानीय पुलिस के सहयोग से सारनाथ के नक्खीघाट इलाके में कार्रवाई की।

वाराणसी में भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस की होगी स्थापना, पीएम ने भूटान की जनता से क‍िया वादा वाराणसी : भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस की स्थापना की जानकारी दी। उन्होंने भारत और भूटान के संबंधों को और समृद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच का आत्मिक संबंध हमारी द्विपक्षीय संबंधों की एक बड़ी शक्ति है। दो महीने पहले भारत के राजगीर में Royal Bhutanese Temple का उद्घाटन किया गया था, और अब इस प्रयास का विस्तार भारत के अन्य हिस्सों में भी किया जा रहा है।

"राज्य अध्यापक पुरस्कार" और "मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार" के ल‍िए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन, नोट कर लें अंत‍िम त‍िथ‍ि वाराणसी : जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि चालू शैक्षिक सत्र में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और अध्यापक को "राज्य अध्यापक पुरस्कार" से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और अध्यापक को "मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार" प्रदान किया जाएगा।

वाराणसी में महाभैरव अष्टमी पर बाबा लाट भैरव ने दिया बाल स्वरूप का दर्शन वाराणसी : महाभैरव अष्टमी के पावन अवसर पर आज ब्रह्म मुहूर्त में बाबा श्री कपाल भैरव के विशाल लिंगाकार स्वरूप का दशविद् स्नान कराया गया। भक्तों ने पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए गाय के दुग्ध, घी, शहद, इत्र, पंचामृत, गुलाब जल, काशी के विभिन्न तीर्थों के जल आदि से विधिवत स्नान कराया। इसके उपरांत बाबा को नवीन वस्त्राभूषण से अलंकृत किया गया। बाबा के बाल स्वरूप का मनोहारी दर्शन हर किसी को आह्लादित कर रहा था। प्रातः काल की पहली आरती उतारी गई। भैरवाष्टकं का पाठ कर स्तुतिगान किया गया।

गंगा की लहरों पर प्रवासी पर‍िंदों ने गांठी सवारी, सर्द‍ियों में पर्यटकों को म‍िलता है अनोखा अनुभव वाराणसी : सर्दी की शुरुआत होते ही गंगा की लहरों पर प्रवासी परिंदों की परवाज दिखाई देने लगी है। पक्षियों की चहचहाहट से गंगा की लहरें और भी जीवंत हो उठी हैं। सर्दियों में गंगा में नौकायन करने वाले पर्यटकों को एक विशेष अनुभव प्राप्त होता है। इस मौसम में नौकायन करने वाले पर्यटक परिंदों के साथ सेल्फी लेने का आनंद लेते हैं। कुछ भाग्यशाली पर्यटकों को अपने हाथों से इन प्रवासी परिंदों को दाना खिलाने का अवसर भी मिलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, साइबेरिया से आने वाले ये सीगल वहां की जमी हुई बर्फ से बचने के लिए सर्दियों में गंगा में निवास करते हैं।

मौसम व‍िभाग ने दी राहत की खबर, जान लें मौसम का ऊंट क‍िस करवट बैठने जा रहा वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर बना हुआ है। लेक‍िन इस बीच मौसम व‍िभाग की ओर से राहत की खबर भी है। मौसम व‍िभाग ने अगले कुछ द‍िनों तक मौसम में सुधार की संभावना जताई गई है। वातावरण में ठंड का असर कुछ कम होने की उम्‍मीद भी बढ़ी है। हालांक‍ि ठंड का असर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी पर भी अध‍िक न‍िर्भर करेगा। मौसम वि‍भाग की ओर से जारी अनुमानों में पूर्वांचल में राहत की आस है। बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 28.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.8 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 12.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.7 ड‍िग्री कम रहा।

आजमगढ़ में गिट्टी लदे ट्रक की टक्‍कर से छात्रा की मौत, आक्रोश‍ित लोगों ने क‍िया मार्ग जाम आजमगढ़ : मेंहनगर थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे एक ट्रक ने परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा को रौंद दिया। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, घायल छात्रा की अस्पताल जाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने छात्रा की मौत की खबर मिलते ही पल्हना-मेंहनगर मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है। बासूपुर की रहने वाली 16 वर्षीय आंचल ग्राम समाज इंटर कालेज की नौवीं की छात्रा थी। बुधवार को अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर वह साइकिल से घर लौट रही थी, कालेज से महज दो सौ मीटर दूर पहुंची होगी पीछे से गिट्टी लदी ट्रक टक्कर मारते हुए उसके ऊपर चढ़ गया।