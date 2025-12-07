जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में रव‍िवार को कई खबरें चर्चा में रहीं। क्र‍िकेट स्‍टेड‍ियम में त्र‍िशूल लाइट लगने की खबर के साथ ही बदलते मौसम और ब‍िजली की खपत में आई कमी भी चर्चा में बनी रही। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में हादसे की घटनाएं भी चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में आइआइए एक्‍सपो में जीडीपी बढ़ाने पर जोर, गंजारी अंतरराष्‍ट्रीय क्रि‍केट स्‍टेड‍ियम में गाड़ द‍िया त्र‍िशूल, वोट चोरी को लेकर कांग्रेसी आक्रोशि‍त, वाराणसी में इंडिगो की उड़ानें अब सामान्य स्थिति में आने लगीं, संगोला की एप्पल बेर की शुरुआत आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, चंदौली के जंगल में भालू ने क‍िया हमला, मऊ में थूककर तंदूरी रोटी बनाने वाला उस्ताद अहमद गिरफ्तार, सोनभद्र में फर्जी सीबीआई अफसर की धमकी, भीषण ठंड की वजह से प्रदेश में बिजली की मांग में कमी आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की टॉप 10 खबरें : वाराणसी में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक्‍सपो में वाराणसी और प्रदेश की GDP बढ़ाने पर जोर वाराणसी: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई आई ए) वाराणसी की कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौधरी की अध्यक्षता में मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में संपन्न हुई। इस बैठक में 18-19 दिसंबर को होटल ताज गेंजेस में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 के संबंध में चर्चा की गई। इस एक्सपो में 15 देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों के आने की सहमति प्राप्त होने से आई आई ए के सदस्य उत्साहित हैं। उन्‍होंने बताया कि इन सभी देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों के सहमति पत्र और पासपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हो चुकी हैं।

वाराणसी के गंजारी अंतरराष्‍ट्रीय क्रि‍केट स्‍टेड‍ियम में गाड़ द‍िया त्र‍िशूल, शि‍वमय नजर आने लगा पर‍िसर वाराणसी : गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट अब लग चुकी है। यह स्टेडियम, जो कि 450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है, का कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने हाल ही में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे यहां पर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान करें, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके।इस स्टेडियम का उद्घाटन 2026 में T20 मैच के साथ करने की योजना है। प्रदेश सरकार ने बीते द‍िनों जानकारी दी थी कि स्टेडियम में कुल 14 पिच तैयार की जाएंगी, जो कि खिलाड़ियों के लिए उच्चतम मानकों के अनुरूप होंगी।

वाराणसी में वोट चोरी को लेकर कांग्रेसी आक्रोशि‍त, प्रदर्शन के दौरान पुल‍िस ने क‍िया गिरफ्तार वाराणसी : वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई युवा कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता सर्किट हाउस में एकत्रित हो गए थे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को सर्किट हाउस के अंदर रोकने से उनकी गिरफ्तारी की संभावना पहले से ही बढ़ गई थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पुलिस को चकमा देकर सर्किट हाउस पहुंचे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी और गिरफ्तारी की तैयारी कर ली थी।

वाराणसी में इंडिगो की उड़ानें अब सामान्य स्थिति में आने लगीं, किसी उड़ान के रद होने की सूचना नहीं वाराणसी : पर्यटन सीजन की शुरुआत में यात्रियों को झटका देने वाली इंडिगो की उड़ानें रविवार से धीरे-धीरे सामान्य होने लगी हैं। रविवार को दोपहर तक किसी उड़ान के रद्द होने की सूचना नहीं मिली है। यह माना जा रहा है कि सोमवार से स्थिति लगभग सामान्य हो जाएगी। वाराणसी में पुणे से आने वाला विमान (उड़ान संख्या 6E497) निर्धारित समय से लगभग दो घंटे की देरी से तड़के 4:40 बजे पहुंचा और सुबह 5:30 बजे वापस पुणे के लिए रवाना हुआ। वहीं, मुंबई से उड़ान संख्या 6E5123 अपने तय समय पर सुबह 9 बजे यहां पहुंची और निर्धारित समय से सुबह 9:40 बजे वापस मुंबई के लिए उड़ान भरी।

वाराणसी की मंडी में संगोला की एप्पल बेर की शुरुआत, वजन जानकर नहीं होगा आपको भरोसा, जान लें कीमत भी... वाराणसी : पहड़िया मंडी में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित संगोला की प्रसिद्ध एप्पल बेर ने दस्तक दे दी है। यह बेर उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, जो बेर का स्वाद पसंद करते हैं। एप्पल बेर का आकार देसी बेर की तुलना में लगभग पांच गुना बड़ा होता है, जिसका वजन 50 से 100 ग्राम तक होता है। इसी कारण इसे एप्पल बेर का नाम दिया गया है। यह बेर न केवल बड़ा होता है, बल्कि इसका स्वाद भी मीठा होता है। पहड़िया मंडी के फल व्यापारी अब्दुद अजीज, हाजी तौफीक, तौहीद, शुभम सोनकर और हैदर ने बताया कि एप्पल बेर की आवक मंडी में शुरू हो गई है।

आजमगढ़ में जमीन के विवाद में घर से लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली आजमगढ़ : शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनैदगंज के पास शनिवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने जमीनी विवाद में 39 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी डा. अनिल कुमार ने जानकारी लेते हुए बदमाशों के गिरफ्तारी को तीन टीम गठित कर दी है। रौनापार थाना क्षेत्र के मारा करमैनीपट्टी गांव निवासी रजनीश पांडेय उर्फ राजू शनिवार को जिला महिला अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत अपनी पत्नी रंजना पांडेय से मिलने बाइक से जा रहा था। शहर के जुनैदगंज के पास पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी।

चंदौली के जंगल में भालू ने हमला कर व्‍यक्‍त‍ि को क‍िया गंभीर रूप से घायल, अस्‍पताल में भर्ती चंदौली : लेड़हां जंगल में रविवार सुबह भालू के हमले से सेमरा कुसही गांव निवासी विभूति खरवार(55 वर्ष) घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब विभूति नारायण शनिवार की रात खेतों की रखवाली करने के बाद रविवार की सुबह अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर उनके परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल विभूति नारायण को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ ले गए। वहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

मऊ में थूककर तंदूरी रोटी बनाने वाला उस्ताद अहमद गिरफ्तार, देखें वायरल हो रहा वीडियो... मऊ : थूक ज‍िहाद की चर्चाओं के बीच ऐसा ही एक मामला मऊ ज‍िले में बीते द‍िनों एक पर‍िवार में मांगल‍िक कार्यक्रम के दौरान सामने आया। सूरजपुर में उस्‍ताद अहमद द्वारा तंदूरी रोटी पर थूकने का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलि‍स हरकत में आई और आरोपित को गिरफ्तार क‍िया। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हाशापुर गांव में शुक्रवार को एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान तंदूरी रोटी पर थूकने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तंदूरी रोटी बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया।

सोनभद्र में फर्जी सीबीआई अफसर की धमकी से महिला ने सोचा क‍ि क्‍यों न आत्महत्या ही कर लूं! सोनभद्र : म्योरपुर थाना क्षेत्र की एक महिला को एक व्यक्ति ने सीबीआइ अफसर बनकर फोन किया। उससे 15 हजार रुपये की मांग की। न देने पर उसकी न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। उसके साथ गाली गलौज किया। इस मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर पर एक मोबाइल नंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। म्योरपुर थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि शनिवार को दोपहर बाद करीब दो बजे एक अज्ञात व्यक्ति का फाेन उनके मोबाइल पर आया।

भीषण ठंड की वजह से प्रदेश में बिजली की मांग और खपत में 10 हजार मेगावाट का अंतर सोनभद्र : प्रदेश में ठंड के बढ़ते प्रभाव के कारण बिजली की मांग और खपत में 10 हजार मेगावाट का अंतर उत्पन्न हो गया है। रविवार को प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 20456 मेगावाट तथा न्यूनतम मांग 10828 मेगावाट के आसपास बनी रही। मौसम व‍िभाग ने आगे भी तापमान में कमी का संकेत द‍िया है ल‍िहाजा आगे भी ब‍िजली की मांग में कमी आने की उम्‍मीद है। इस स्थिति को देखते हुए, शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के निर्देशानुसार अनपरा की 500 मेगावाट क्षमता वाली एक इकाई और एमईआइअएल एनर्जी अनपरा की 600 मेगावाट क्षमता वाली एक इकाई को पिछले एक माह से ओवरहालिंग के लिए बंद किया गया है।