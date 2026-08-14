वाराणसी का 'वायरल चोर' गिरफ्तार, चोरी से पहले कॉफी पी... फिर नहाया और लूंगी डांस करके आया था चर्चा में
वाराणसी के उदय ऑटो सेल्स शोरूम से एक चोर ने मैनेजर की केटीएम एडवेंचर बाइक चुरा ली। ...और पढ़ें
HighLights
चोर ने शोरूम में चार घंटे बिताए, कॉफी पी।
बाथरूम में नहाया, डांस किया और बाइक चुराकर भागा।
पुलिस ने गाजीपुर से चोर और बाइक को पकड़ा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दुस्साहसी चोर ने लहरतारा स्थित उदय ऑटो सेल्स (बाइक शोरूम) में घुसकर वहां के मैनेजर रोहित कुमार सिंह की केटीएम एडवेंचर बाइक चोरी कर भाग निकला।
खास बात यह रही कि चोर ने चार घंटे शोरूम में बिताए। इस दौरान कॉफी मशीन से कॉफी बनाकर पी, बाथरूम में स्नान करने के बाद डांस किया उसके बाद बाइक लेकर चलता बना। शोरूम के मैनेजर ने केस दर्ज कराया तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए जांच में जुटी पुलिस ने गाजीपुर से बाइक बरामद की।
उसके कुछ देर बाद ही चोर को भी पकड़ लिया लेकिन उसके विक्षिप्त व्यवहार के कारण पुलिस ज्यादा जानकारी नहीं जुटा सकी। उदय ऑटो सेल्स के मैनेजर रोहित कुमार सिंह ने तहरीर में बताया है कि वह 10 अगस्त की शाम अपनी केटीएम एडवेंचर बाइक एजेंसी पर खड़ी कर शिवपुर अंतर्गत सर्वेश्वरी नगर कॉलोनी स्थित अपने आवास पर चले गए।
चोर पूरे चार घंटे शोरूम में मौजूद रहा
11 अगस्त को एजेंसी पर पहुंचे तो उनकी बाइक गायब थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कराया तो चोर की चौंका देने वाली करतूत सामने आई। चोर पूरे चार घंटे शोरूम में मौजूद रहा।
चोर रात में लगभग 11:12 बजे शोरूम के शीशे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीया। इसके बाद शोरूम में रखी मशीन से अपने लिए कॉफी बनाकर पीया। एसीपी मंडुआडीह ने बताया कि सीसीटीवी के जरिए पहले बाइक बरामद की गई फिर चोर को पकड़ लिया गया।