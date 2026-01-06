वाराणसी में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार किशोर को कुचला, मौके पर हो गई मौत
वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौबेपुर के मोलनापुर गांव के पास मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल से जा रहे 1 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोलनापुरपुर गांव के समीप मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल से जा रहे एक किशोर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की पहचान ढाका गांव निवासी 17 वर्षीय आकाश निषाद पुत्र कमल निषाद के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आकाश रोज की तरह सुबह साइकिल से चौबेपुर स्थित खेल मैदान में दौड़ लगाने जा रहा था।
इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि आकाश ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित होकर हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित भीड़ उग्र हो गई। बताया जा रहा है कि आकाश अपने परिवार का इकलौता पुत्र था।
वह दिन में मछली मारकर परिवार का भरण-पोषण करता था और सुबह-शाम दौड़ लगाकर व कोचिंग कर फौज में भर्ती की तैयारी कर रहा था। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
शव को देखकर पिता कमल निषाद फूट-फूट कर रो पड़े और बार-बार कहते रहे कि अब उनका सहारा कौन बनेगा। मां, बहन समेत घर के अन्य परिजन दहाड़ें मारकर रोते रहे। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर फरार हो गया।
