Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gold-Silver Price Today: 10 दिनों में चांदी में 27 हजार का गिरावट फिर 20 हजार का उछाल, 2.55 लाख के उच्च स्तर पर पहुंची चांदी

    By Arun Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:45 AM (IST)

    वाराणसी में चांदी की बढ़ती कीमतों ने सर्राफा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। 6 जनवरी 2026 को चांदी 2,55,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि हाल ही ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मंगलवार को चांदी ने एक दिन में लगाई लगभग 13 हजार की छलांग। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सोने के बाद अब चांदी की बढ़ती कीमतों ने भी बनारस के सर्राफा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। कभी काशी की महिलाओं की पहचान रही रेशमी पाजेब, पायल और बिछिया की झंकार अब बाजारों से लगभग गायब हो गई है। गोदौलिया, चौक, विश्वेश्वरगंज जैसे प्रमुख सर्राफा इलाकों में ग्राहकों की आवाजाही कम होने से दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।

    बीते साल जनवरी माह में चांदी की कीमत करीब 80 से 90 हजार रुपये प्रति किलोग्राम थी। नए साल के पहले मंगलवार को चांदी एक दिन में 13 हजार बढ़ोतरी के साथ 2,55,600 रुपये प्रतिकिलो ग्राम तक पहुंच गई। अभी 10 दिन पहले चांदी 2.62 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी।

    चार दिन बाद नए साल के पहले दिन एक जनवरी को दाम में लगभग 27 हजार की गिरावट के साथ 2.35 लाख रुपये प्रतिकिलो ग्राम तक पहुंच गई। एक बार फिर चांदी की कीमत में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इस बेतहाशा तेजी ने चांदी को आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर कर दिया है। वहीं प्रति सैकड़ा चांदी का सिक्का ढाई लाख रुपये तक पहुंच गया।

    महिलाओं ने खरीदारी से मुंह मोड़ा:
    महिलाओं का कहना है कि अब भारी आभूषणों की जगह हल्के और डिजाइनदार गहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। आरती चौहान ने बताया कि दाम बढ़ने से पसंद बदलनी पड़ रही है। श्वेता पाठक का कहना है कि महंगाई के कारण त्योहार और शादी-विवाह के लिए आभूषण खरीदना मुश्किल होता जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- Fog In UP: वाराणसी में कोहरे का कहर, छह उड़ाने निरस्त होने से यात्री परेशान

    10 दिनों में चढ़ते उतरती चांदी की कीमत-(प्रति किलो में) 

    • छह जनवरी 2026 - चांदी - 2,55,600 रुपये
    • पांच जनवरी 2026 -चांदी - 2,42,150 रुपये
    • एक जनवरी 2026 - चांदी - 2,35,250 रुपये
    • 27 दिसंबर 2025 - चांदी - 2,62,400 रुपये

    बोले कारोबारी 
    30 साल पहले सोना तीन हजार रुपये प्रति 10 ग्राम था आज चांदी की कीमत प्रति 10 ग्राम दो हजार हो गए। चांदी महंगी होने से काम प्रभावित हुआ है। - अनिकेश गुप्ता, गोदौलिया।

    दामों में स्थिरता न होने से न तो ग्राहक खरीदारी का मन बना पा रहे हैं और न ही व्यापारी सही ढंग से कारोबार कर पा रहे हैं।- रवि वर्मा, नदेसर।