वाराणसी में नौकर ने किया सुसाइड, मालिक की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना अंतर्गत परमानंदपुर क्षेत्र में एक नौकर द्वारा टीन सेड की बनी गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया तथा नौकर के परिजनों को सूचित किया।

मिली जानकारी के अनुसार परमानंदपुर निवासी सीआरपीएफ से सेवानिवृत शिव शंकर पांडेय अपने तीन तल के मकान के परिसर में ही एक ओर टीन सेड लगाकर गौशाला बनाए हुए हैं। करीब 20 दिन पूर्व उन्होंने बिहार के मधेहपुर निवासी सनोज शर्मा को अपने यहां गौशाला में गाय की सेवा कार्य करने के लिए नौकरी पर रखा था।