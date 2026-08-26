वाराणसी में नौकर ने किया सुसाइड, मालिक की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस
वाराणसी के परमानंदपुर क्षेत्र में एक नौकर ने टीन शेड की गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचित किया और मामले की जांच में जुट गई है।
HighLights
परमानंदपुर में नौकर ने गौशाला में फांसी लगाई।
मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना अंतर्गत परमानंदपुर क्षेत्र में एक नौकर द्वारा टीन सेड की बनी गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया तथा नौकर के परिजनों को सूचित किया।
मिली जानकारी के अनुसार परमानंदपुर निवासी सीआरपीएफ से सेवानिवृत शिव शंकर पांडेय अपने तीन तल के मकान के परिसर में ही एक ओर टीन सेड लगाकर गौशाला बनाए हुए हैं। करीब 20 दिन पूर्व उन्होंने बिहार के मधेहपुर निवासी सनोज शर्मा को अपने यहां गौशाला में गाय की सेवा कार्य करने के लिए नौकरी पर रखा था।
शिव शंकर पांडेय ने बताया कि बुधवार की सुबह मृतक सनोज प्रतिदिन की भांति गाय को चारा देते हुए दूध लगाने वाले परमानंद पुर निवासी रामाशंकर के साथ मिलकर दूध निकालने का कार्य पूरा किया।
जब मैं उसे नाश्ते के लिए खोजते-खोजते गौशाला के समीप पहुंचा तो देखा मृतक गाय को बांधने वाली रस्सी के सहारे टीन सेड के एंगल में फंदा लगाकर लटका हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा व जांच पड़ताल में जुटी हुई है।