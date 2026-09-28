जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर स्‍थ‍ित मंडुवाडीह क्षेत्र में सोमवार की सुब‍ह संद‍िग्‍ध पर‍िस्‍थ‍ित‍ियों में फैक्‍ट्री में आग लग गई। मोढ़ेला तिराहा से 200 मीटर आगे मेघना हॉस्पिटल के पीछे स्थित रवि फैन कंपनी में सोमवार को भोर में 3:30 बजे अचानक आग लग गई जो देखते ही देखते पर‍िसर में काफी हद तक फैल गई।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ काला धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही मंडुवाडीह थाने के उपनिरीक्षक सत्यानंद यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी।