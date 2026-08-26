वाराणसी में बारिश से गिरा घर, मलबे के नीचे दबा गृहस्थी का सामान
वाराणसी के तेंदुई ओझवा बेरापुर गांव में बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे बुद्ध मौर्य का गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। प ...और पढ़ें
HighLights
वाराणसी में बारिश से कच्चा मकान ढहा।
बुद्ध मौर्य का गृहस्थी का सामान हुआ क्षतिग्रस्त।
पीड़ित परिवार ने लेखपाल से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई।
जागरण संवाददाता, सेवापुरी। स्थानीय विकासखंड के तेंदुई ओझवा बेरापुर गांव में बुधवार की रात देर रात हुई बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक गिर गया। मकान गिरने से उसमें रहने वाले बुद्ध मौर्य की गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे में गेहूं, चावल, चारपाई समेत अन्य घरेलू सामान दब गया। मकान गिरने से परिवार के सामने रहने और गृहस्थी का सामान सुरक्षित रखने की समस्या खड़ी हो गई है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने में मदद की।
परिजनों ने घटना की जानकारी क्षेत्रीय लेखपाल को देते हुए नुकसान का आकलन कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। लगातार हो रही बारिश के बीच मकान गिरने की घटना से ग्रामीणों में भी चिंता है। वही पीड़ित परिवार ने आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।