वाराणसी में बारिश से गिरा घर, मलबे के नीचे दबा गृहस्थी का सामान

जागरण संवाददाता, सेवापुरी। स्थानीय विकासखंड के तेंदुई ओझवा बेरापुर गांव में बुधवार की रात देर रात हुई बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक गिर गया। मकान गिरने से उसमें रहने वाले बुद्ध मौर्य की गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में गेहूं, चावल, चारपाई समेत अन्य घरेलू सामान दब गया। मकान गिरने से परिवार के सामने रहने और गृहस्थी का सामान सुरक्षित रखने की समस्या खड़ी हो गई है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने में मदद की।