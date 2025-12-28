जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे आपरेशन चक्रव्यूह के तहत, चोरी, लूट, अपहरण, सट्टेबाजी और जुआ की घटनाओं के सफल अनावरण के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में और अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में, सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में थाना लंका पुलिस टीम ने शन‍िवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।

पुलिस टीम ने अंतरराज्यीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें 40 वर्षीय राजू पाण्डेय और 26 वर्षीय तीरथ कुमार सिंह शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी लौटूबीर अण्डरपास के पास मलहिया से सर्विस लेन के निकट देर रात करीब 11:30 बजे की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में राजू पाण्डेय, पुत्र रामलोचन पाण्डेय, निवासी भदेसर ईचौली, थाना मंझनपुर, जिला कौशाम्बी और तीरथ कुमार सिंह, पुत्र भीम सिंह, निवासी भोखरी, थाना मोहनिया, जिला भभूआ, बिहार शाम‍िल हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई घटना के अनुसार, अभियुक्तों ने बताया कि वे गायों को पिकअप में लादकर कौशाम्बी से बिहार बेचने के लिए ले जा रहे थे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना लंका पर गोवध निवारण अधिनियम और धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी के समय पुलिस ने चार जीवित गायें और एक पिकअप वाहन (अशोका लिलैण्ड, ग्रे कलर, वाहन नम्बर UP73T0867) बरामद किया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार, उप न‍िरीक्षक गौरव कुमार, उप निरीक्षण राहुल जायसवालअन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।