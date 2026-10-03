जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहड़िया मंडी में व्यापारियों के अनुसार पहड़िया मंडी में प्रतिदिन करीब पांच से छह ट्रक प्याज की आवक हो रही है। इतनी ही मात्रा में प्याज की खपत भी हो जा रही है। मंडी में फिलहाल नासिक से आने वाली प्याज पर ही निर्भरता बनी हुई है।

प्याज के थोक व्यापारी रवि सिंह, राहुल जायसवाल और काशीनाथ ने बताया कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर की शुरुआत से नई फसल की प्याज मंडी में आना शुरू होने की उम्मीद है। नई फसल की आवक बढ़ने के बाद बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतों में कमी आने की संभावना है।

इस समय मंडी में प्याज की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना हुआ है। व्यापारी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि नई फसल के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। प्याज की कीमतों में गिरावट की उम्मीद से किसान भी नई फसल की तैयारी में जुट गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि नई फसल से उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।

इस बीच, मंडी में प्याज की गुणवत्ता को लेकर भी चर्चा हो रही है। व्यापारी मानते हैं कि नासिक से आने वाली प्याज की गुणवत्ता अच्छी है, जो बाजार में ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। किसानों और व्यापारियों के बीच संवाद बना हुआ है, जिससे दोनों पक्षों को अपने-अपने लाभ की उम्मीद है। नई प्याज की फसल आने पर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्याज मिल सकेगा।

इन दिनों नासिक से प्याज की आवक हो रही है। थोक मंडी में प्याज 3800 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है। वहीं फुटकर बाजार में प्याज की कीमत जो पहले 60 रुपये तक जा पहुंची थी वह अब 45 से 52 रुपये प्रति किलो तक घटकर पहुंच गई है।

नासिक से प्याज की आवक और नई फसल की उम्मीद ने मंडी में सकारात्मक माहौल बना दिया है। व्यापारी और किसान दोनों ही इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में गिरावट की संभावना से उपभोक्ताओं में खुशी का माहौल है। मंडी में प्याज की बढ़ती आवक और नई फसल की उम्मीद से बाजार में स्थिरता आने की संभावना है।