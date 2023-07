बिना आगे-पीछे की सोचे अनुभवहीन युवाओं द्वारा रील बनाने का शौक अब जानलेवा होता जा रहा है। इसी तरह की लापरवाही रविवार को रिंग रोड पर दिखी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चांदमारी के निकट फ्लाई ओवर पर एक युवक-युवती यामाहा की स्पोर्ट्स बाइक पर रील बना रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर उनकी बाइक फ्लाई ओवर से अंडर-पास में एक अन्य बाइक पर जा गिरी।

रील बनाते समय फ्लाई ओवर से नीचे गिरी बाइक, गुजर रहे दुपहिया सवार की मौत; आरोपित युवक-युवती भागे

संवाद सूत्र, शिवपुर : बिना आगे-पीछे की सोचे अनुभवहीन युवाओं द्वारा रील बनाने का शौक अब जानलेवा होता जा रहा है। इसी तरह की लापरवाही रविवार को रिंग रोड पर दिखी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चांदमारी के निकट फ्लाई ओवर पर एक युवक-युवती यामाहा की स्पोर्ट्स बाइक पर रील बना रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर उनकी बाइक फ्लाई ओवर से अंडर-पास में एक अन्य बाइक पर जा गिरी। नीचे वाली बाइक पर पीछे बैठा सर्वेश शंकर सिंह नामक युवक इसकी चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो चोलापुर थाना अंतर्गत गंजरी गांव का निवासी था। बाइक चला रहे आदित्य कुमार आर्य को भी गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मची अफरा-तफरी के बीच रील बना रहे युवक-युवती फरार हो गए। जो स्पोर्ट्स बाइक नीचे गिरी थी उसमें नंबर प्लेट नहीं लगा था। चांदमारी चौकी पुलिस बाइक के चेसिस नंबर से हादसे के जिम्मेदारों तक पहुंचने में जुट गई है। लिफ्ट लेना पड़ा भारी, 15 दिन पहले हुई थी सर्वेश की सगाई सर्वेश शंकर सिंह प्रयागराज में बिजली विभाग में जेई था। वह छुट्टी लेकर गांव आया था। रविवार को वो प्रयागराज जाने के लिए घर से निकला। उसी समय उसे गांव का ही आदित्य कुमार आर्य (तरना स्थित एक शोरूम में कार्यरत) बाइक से जाता दिख गया। उसने आदित्य से लिफ्ट मांगी और उसकी बाइक पर बैठ गया। सर्वेश तीन बहनों में इकलौता था। 15 दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी। मार्च में शादी होने वाली थी। सर्वेश की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हेलमेट ने बचा ली आदित्य की जान हेलमेट की उपयोगिता इस भीषण हादसे में एक बाद फिर सामने आई है। फ्लाई ओवर से जब बाइक सर्वेश और आदित्य पर गिरी तो आदित्य हेलमेट की वजह से बच गया। पीछे बैठे सर्वेश ने हेलमेट नहीं लगाया था। अगर उसने हेलमेट लगाया होता तो हो सकता है कि वो जिंदा होता।

Edited By: Abhishek Pandey