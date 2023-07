Varanasi: दशाश्वमेध घाट पर सीढ़ियों से ऊपर आया गंगा का पानी, बदलना पड़ा आरती का स्थान; कई घाटों का संपर्क टूटा

Varanasi News काशी विश्वनाथ धाम के ललिताघाट पर बने रैंप में मंगलवार को ही पानी घुस गया था। भदैनी व मीरघाट आदि डूब गए थे। दूसरे दिन दोपहर तक प्रभु घाट पंचकोट घाट निषादराज घाट शिवाला घाट गुलेरिया घाट केदारघाट लाली घाट राजा मान सिंह समेत कई घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह डूब गईं। इससे घाट के रास्ते आवागमन बंद हो गया।

दशाश्वमेध घाट पर सीढ़ियों से ऊपर आया गंगा का पानी, बदलना पड़ा आरती का स्थान

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, वाराणसी : गंगा के जलस्तर में निरंतर बढ़ाव जारी है। बुधवार रात इसकी रफ्तार तीन सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गई। इससे रात 10 बजे तक जल स्तर 63.22 मीटर तक पहुंच गया। इससे पहले शाम तक ही कई घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं तो दशाश्वमेध घाट पर पानी सीढ़ियों से ऊपर आ गया। इससे नैत्यिक सांध्य गंगा आरती के प्लेटफार्म जलाजल हो गए। ऐसे में घाट के दोनों छोर पर गंगा सेवा निधि व गंगोत्री सेवा समिति की ओर से की जाने वाली गंगा आरती का स्थान बदल कर 10 फीट पीछे कर दिया गया। इससे आरती देखने आए श्रद्धालुओं को बैठने के लिए कम ही स्थान बचा। कई घाटों का आवागमन हुआ बंद काशी विश्वनाथ धाम के ललिताघाट पर बने रैंप में मंगलवार को ही पानी घुस गया था। भदैनी व मीरघाट आदि डूब गए थे। दूसरे दिन दोपहर तक प्रभु घाट, पंचकोट घाट, निषादराज घाट, शिवाला घाट, गुलेरिया घाट, केदारघाट, लाली घाट, राजा मान सिंह समेत कई घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह डूब गईं। इससे घाट के रास्ते आवागमन बंद हो गया। ऐसे में स्थानीयजनों के साथ ही पंचक्रोशी यात्रियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। शिवाला घाट और गुलेरिया घाट पर संपर्क टूटने से लोग रस्सी के सहारे आते-जाते दिखे। इससे माना जा रहा है कि अगले सोमवार तक घाटों के रास्ते विश्वनाथ धाम में दर्शन बंद करना पड़ सकता है। वरुणा में पलट प्रवाह ने बढ़ाई धड़कनें गंगा का जल स्तर अभी चेतावनी बिंदु से अभी लगभग सात मीटर नीचे है, लेकिन वरुणा में पलट प्रवाह भी शुरू हो गया। इससे वरुणा का पेटा भरा-पूरा दिखने लगा है लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। साथ ही लोगों ने दूसरे स्थानों पर जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। कारण यह कि वरुणा के विस्तार क्षेत्र में हाल के वर्षों में खूब मकान बने। इसमें पानी फैलने के साथ तमाम मकान बाढ़ की चपेट में आते हैं।

Edited By: Abhishek Pandey