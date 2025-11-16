वाराणसी : कॉम्प्लेक्स स्पाइन फेलोशिप के बाद डॉ. संजय यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश लौट आए हैं। चार हफ्तों की गहन ट्रेनिंग के बाद, उन्होंने इस क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों, प्रोफेसर क्लाउडियो लामार्टिना और प्रोफेसर पेड्रो बर्जानो से महत्वपूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है। उनका मुख्य उद्देश्य स्पाइन डिफॉर्मिटी के लिए एक विशेष क्लिनिक की शुरुआत करना है, जो कि मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए समर्पित होगा।

रेलवे महिला कल्याण संगठन ने रेल मंडलों में आयोजित कराई प्रतियोगिता, म‍िले उपहार वाराणसी : केन्द्रीय महिला कल्याण संगठन, नई दिल्ली के तत्वावधान में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए 14 सितम्बर 2025 को ऑन स्पॉट निबंध प्रतियोगिता और 21 सितम्बर 2025 को ऑन स्पॉट ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी संदर्भ में मंडल महिला कल्याण संगठन वाराणसी की वानी जैन की अध्यक्षता में 16 नवम्बर 2025, रविवार को वाराणसी मंडल के अधिकारी क्लब में "ऑन स्पॉट निबंध प्रतियोगिता एवं ऑन स्पॉट ड्राइंग प्रतियोगिता" में सफल बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

वाराणसी में विशेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष बने गणेश गुप्ता वाराणसी:व‍िशेश्वरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को कार्यालय गौरीशंकर कटरा व‍िशेश्वरगंज में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी अशोक सेठ के अनुसार, पूर्व में घोषित तिथि 14.11.2025 को कुल प्राप्त फार्म में से वैध फार्म के अनुसार चुनाव में निर्विरोध चयनित प्रत‍िभाग‍ियों की सूची जारी की गई है। इसमें अध्यक्ष - प्रतीक गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष - गणेश सेठ, महामंत्री - पंकज अग्रवाल आद‍ि का चयन क‍िया गया।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में “ओड़िया एवं हिंदी भक्ति साहित्य: एक तुलनात्मक विमर्श” विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा ओड़िशा साहित्य अकादमी, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओड़िया चेयर तथा वाराणसेय उत्कल समाज के सहयोग से “ओड़िया एवं हिंदी भक्ति साहित्य: एक तुलनात्मक विमर्श” विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का सफल आयोजन के. एन. उडुप्पा सभागार में किया गया। इस अवसर पर भक्ति साहित्य के विद्वानों और विशेषज्ञों ने दोनों भाषाओं की अध्यात्म, काव्य परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए।

सारनाथ में दारोगा के बन्द मकान में फ्र‍िज तक को खंगाल डाला, लाखों के आभूषण नकदी चोरी वाराणसी : सारनाथ के सारनाथ इन्क्लेव कालोनी के दारोगा के बन्द मकान में रात में चोर घुस कर लाखों रुपये के आभूषण व लाख रुपया नकदी ले गए। पुत्री के शादी के लिए रखा आभूषण भी ले गए। चोरों ने आराम से पूरे मकान को खंगाल दिया। बताया जाता है कि गोरखपुर के रहने वाले अनिल यादव सारनाथ के खजुही स्थित सारनाथ इन्क्लेव कालोनी में मकान बनवाकर रहते हैं। वर्तमान में जौनपुर जिले में जफराबाद थाने पर उपनिरिक्षक के पद पर तैनात हैं।

"मृदापात्रों में रखा जल तथा बनाया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए वरदान है" -प्रो. एस. एन. शंखवार वाराणसी : मृदापात्रों में रखा जल तथा मिट्टी के बर्तनों में बना भोजन स्वास्थ्य के लिए वरदान है बनाया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए वरदान है, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग छोड़कर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। उक्त बातें चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बीएचयू के निदेशक प्रो एस एन संखवार ने कहा। वे प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग में शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत 10 नवंबर से आयोजित सप्त दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला "प्राचीन भारतीय मृदभांड एवं मृद्कला" के समापन समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

सोनभद्र हादसे में पार्टनर के नाम तो म‍िल गए, अज्ञात में दर्ज मेसर्स श्रीकृष्‍णा माइन‍िंग वर्क्‍स के असली माल‍िक की तलाश जारी सोनभद्र : ज‍िले में ब‍िल्‍ली मारकुंडी घाटी में हुए हादसे के बाद प्रदेश भर में प्रकरण चर्चा में आ गया है। 15 लोगों के अनुमान‍ित मौत की जानकारी सामने आने के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप की स्‍थ‍ित‍ि है। आनन फानन पुल‍िस ने मुकदमा तो दर्ज कर ल‍िया लेक‍िन पार्टनर के ही नाम सामने आए हैं। जबकि‍ कृष्णा माइनिंग वर्क्स के माल‍िक का नाम अज्ञात में दर्ज क‍िया गया है। हादसे के बाद पुल‍िस ने आरोप‍ितों को चि‍न्‍हित करने के साथ ही कार्रवाई शुरू करने का दावा कि‍या है। इस बाबत एफआइआर के साथ ही व‍िज्ञप्‍त‍ि जारी कर पूरे मामले पर अपना पक्ष भी रखा है।