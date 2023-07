एक दर्दनाक हादसे में बुधवार को ट्रैक्टर से बाहर निकली सरिया सिर में घुस जाने से बाइक सवार छात्रा निकहत सिद्दीकी की मौत हो गई। सिर झुका लेने की वजह से बाइक चला रहा उसका साथी बाल-बाल बच गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भाग निकला। जौनपुर के सुजानगंज के रामनाथ हटिया की निकहत (23) नईगंज स्थित नंदन बीटीसी कॉलेज में पढ़ती थी।

ट्रैक्टर से निकली सरिया बाइक सवार छात्रा के सिर में घुसी, मौत; सहपाठी संग चंदौली से जा रही थी वाराणसी

जागरण संवाददाता, वाराणसी: एक दर्दनाक हादसे में बुधवार को ट्रैक्टर से बाहर निकली सरिया सिर में घुस जाने से बाइक सवार छात्रा निकहत सिद्दीकी की मौत हो गई। सिर झुका लेने की वजह से बाइक चला रहा उसका साथी बाल-बाल बच गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भाग निकला। जौनपुर के सुजानगंज के रामनाथ हटिया की निकहत (23) नईगंज स्थित नंदन बीटीसी कॉलेज में पढ़ती थी। प्रैक्टिकल के बाद सहपाठी अभिषेक शंकर श्रीवास्तव के साथ बाइक से बनारस आ रही थी। बिंदा मोड़ के पास सरिया लदा ट्रैक्टर हाईवे की तरफ मुड़ रहा था। अभिषेक की बाइक की गति तेज थी। अचानक सामने आए ट्रैक्टर को देखने के बावजूद वह ब्रेक नहीं लगा सका और सरिया देख सिर नीचे कर लिया, लेकिन पीछे बैठी निकहत संभल नहीं सकी और सरिया उसके सिर में घुस गई। अ भिषेक ने हेलमेट पहन रखा था। उसने लोगों की मदद से छात्रा को आटो पर बैठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पिंडरा पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा के लिए छात्रा के साथी को थाने में बैठाया घटना के बाद पीएचसी पिंडरा पर भीड़ जुटने लगी। छात्रा की मौत से उससे स्वजन आक्रोशित थे। इसे देखते हुए छात्रा के साथी अभिषेक शंकर श्रीवास्तव को सुरक्षा के लिए पुलिस ने फूलपुर थाने में बिठा दिया। वह जौनपुर डीएम कार्यालय में स्टेनो पद पर कार्यरत शिव शंकर लाल श्रीवास्तव का बेटा है। घटना की सूचना के बाद अभिषेक व निकहत के परिवारीजन थाने पहुंचे। वहीं रामनाथ हटिया थाना सुजान गंज निवासी निकहत के पिता मुनीर उर्फ मुन्नू ने बताया कि थाना पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बेटी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा मुंबई में रहता है गुरुवार को उसके आने बाद निर्णय लेकर तहरीर देंगे। बेटी अभिषेक के साथ बनारस क्यों जा रही थी इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

