Varanasi News: कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा का नियमित रखा जाएगा ध्यान, एडीजी ने दिए आदेश

कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा का नियमित रखा जाएगा ध्यान, एडीजी ने दिए आदेश

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अपर पुलिस महानिदेशक राम कुमार ने शुक्रवार को जोन के तीनों मंडलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ सावन की तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक मीटिंग में अपनी-अपनी तैयारियों का ब्योरा दिए। इसे जानने के बाद एडीजी ने शासन की मंशा से उन्हें अवगत कराने के साथ कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया। शनिवार को ही प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार बैठक कर रणनीति बनाकर लौटे हैं। एडीजी ने कहा कि सभी जिलों में शिव मंदिर हैं। सबके अलग-अलग इतिहास और महत्ता है। इसलिए कांवरियों की भीड़ भी बीते सालों की अपेक्षा ज्यादा होगी। सावन 59 दिनों तक चलेगा, इसलिए नियमित मानिटरिंग करते रहें। ट्रैफिक व्यवस्था पर दिया जाएगा जोर पुलिस अधीक्षकों के बयान से एडीजी संतुष्ट नजर आए। उनका जोर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रखने पर रहा। कहा कि वाराणसी में अपार भीड़ होगी। इसलिए अपने जिलों में होने वाली निगरानी पर सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। समन्वय रखें, जिससे मुश्किल की स्थिति नहीं बनेगी। मीटिंग में आठ जिलों के पुलिस कप्तान के अलावा वाराणसी कमिश्नरेट के अधिकारी भी मौजूद रहे। बंद हो मांस-मंदिरा की दुकानें सावन को लेकर नमो नमः सेवा दल ने रविवार को रामेश्वर मंदिर परिसर में बैठक की। अध्यक्ष रंजीत तिवारी ने सावन में पंचक्रोशी परिक्रमा पथ पर मीट, मुर्गा व अंडा-मछली की दुकानें बंद कराने या स्थानांतरित करने की जिला प्रशासन से मांग की। आचार्य पं. विजय नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सनातन धर्म में सावन मास बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिरों के आसपास मांस-मंदिरा की दुकानें बंद कराई जानी चाहिए। राहुल तिवारी, अजीत पांडेय, नीरज तिवारी, किशन तिवारी, अखिलेश त्रिपाठी आदि थे।

Edited By: Abhishek Pandey