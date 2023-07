Varanasi: रेल अंडरपास में भरा बारिश का पानी, पटरी पार करना बनी मजबूरी, गांव में लोगों को हो रही परेशानी

अंडरपास में बारिश का पानी भरने से रेल पटरी पार करना जोखिम भरा है। वहीं सुल्तानपुर गांव की प्रधान सोनी सिंह का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार रेल प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यदि रेल प्रशासन पानी निकासी व छाजन की व्यवस्था नहीं करेगा तो ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे।

रेल अंडरपास में भरा बारिश का पानी, पटरी पार करना बनी मजबूरी, गांव में लोगों को हो रही परेशानी

संवाद सहयोगी, वाराणसी : सारनाथ क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के करीब रेल अंडरपास में बारिश का पानी भर जाने से ग्रामीणों को रेल पटरी पार कर जाना पड़ रहा है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जाता है कि सुल्तानपुर गांव के सामने ग्रामीणों के आने जाने की सुविधा के लिए रेल विभाग ने रेल फाटक बंद कर अंडरपास बनाया था। बारिश के समय भर जाता दो-तीन फीट पानी अंडरपास में पानी निकासी की व्यवस्था न होने से बारिश का पानी दो से तीन फीट तक भर जाता है। इससे ग्रामीणों के साथ स्कूल जाने वाले छात्रों को रेल पटरी पार कर जाना पड़ता है। यही स्थिति संदहा चौराहा से सारनाथ रिंगरोड के बीच सुल्तानपुर व फरीदपुर गांव जाने वाले अंडरपास की है जहां बारिश के समय अंडरपास में दो से तीन फीट तक पानी भर जाता है। इससे फरीदपुर व सुल्तानपुर गांव के लोगों को परेशानी होती है। नहीं दिया ध्यान तो आंदोलन तय अंडरपास में बारिश का पानी भरने से रेल पटरी पार करना जोखिम भरा है। वहीं, सुल्तानपुर गांव की प्रधान सोनी सिंह का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार रेल प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यदि रेल प्रशासन पानी निकासी व छाजन की व्यवस्था नहीं करेगा तो ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे।

