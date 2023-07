Varanasi: नगर निगम ने पूरी की जमीन की पैमाइश, अगले तीन दिनों में अवैध कब्जाधारकों को जगह खाली करने के निर्देश

नगर निगम ने कैंट स्टेशन के सामने परेड कोठी स्थित जमीन की पैमाइश रविवार को पूरी कर ली। निगम ने आराजी नंबर 288 में कुल 3326 वर्ग फीट भूमि होने का दावा किया है। इसे कटीले तारों से घेरने की प्रक्रिया भी निगम ने शुरू कर दी है। इसी के साथ कैंट स्थित मालगोदाम की जमीन पर भी तीन दिनों के भीतर कब्जा लेने का निर्णय लिया है।

नगर निगम ने पूरी की जमीन की पैमाइश, अगले तीन दिनों में अवैध कब्जाधारकों को जगह खाली करने के निर्देश

