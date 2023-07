Banarasi Saree: जरी पर 12 से 5 प्रतिशत हुआ GST, कारोबारियों को मिलेगी राहत, बनारसी साड़ियों की कीमत भी होगी कम

एक बनारसी साड़ी में लगभग 60 प्रतिशत जरी व 40 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के धागों का प्रयोग होता है। जरी निर्माता विमलेश मौर्या सतीश जायसवाल ने कहा कि जरी पर से जीएसटी घटने से राहत मिलेगी। अब पावर लूम बुनकर फ्लैट रेट योजना के तहत 5 केवीए से बढ़ाकर 75 केवीए तक बिजली में छूट की मांग कर रहे हैं।

जरी पर जीएसटी कम, घटेगी बनारसी साड़ी की कीमतें

जागरण संवाददाता, वाराणसी : लघु उद्योग भारती काशी प्रांत की बैठक बुधवार को औसानगंज स्थिति जरी (कला बत्तू) निर्माण कारखाने में हुई। इसमें उद्यमियों ने सरकार द्वारा जरी पर से जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने के निर्णय का स्वागत किया। संगठन के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि टैक्स घटने से करोड़ों रुपये का वार्षिक बनारसी साड़ी के कारोबार को लाभ होगा होगा। इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी ओर बनारसी साड़ियों की कीमत भी कम हो सकेगी। वाराणसी मऊ से उठ रही थी मांग राजेश सिंह ने बताया कि संगठन के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी मित्तल जीएसटी काउंसिल सलाहकार समिति के सदस्य हैं। उनके द्वारा भी टैक्स कम करने की लगातार मांग की जाती रही है। साथ ही यह छूट वाराणसी, मऊ के सभी बनारसी साड़ी निर्माता व कच्चा माल निर्माता निरंतर मांग कर रहे थे। उद्यमियों ने बताया कि एक बनारसी साड़ी में लगभग 60 प्रतिशत जरी व 40 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के धागों का प्रयोग होता है। जरी निर्माता विमलेश मौर्या, सतीश जायसवाल ने कहा कि जरी पर से जीएसटी घटने से राहत मिलेगी। अब पावर लूम बुनकर फ्लैट रेट योजना के तहत 5 केवीए से बढ़ाकर 75 केवीए तक बिजली में छूट की मांग कर रहे हैं।

Edited By: Abhishek Pandey