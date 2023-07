Varanasi News: सिर पर ट्रक का चक्का चढ़ने से मजदूर की मौत, दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार

मंडुआडीह अंतर्गत महेशपुर में निर्माणाधीन सिक्स लेन पर एक किनारे सो रहे 26 वर्षीय मजदूर सिकंदर राजभर उर्फ भीम के सिर पर ट्रक का चक्का चढ़ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। मची अफरा-तफरी के बीच चालक ट्रक लेकर भाग निकला। स्वजन को मौत की भनक लगी तो परेशान हो उठे। आक्रोशित स्वजन संग स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया तो।

सिर पर ट्रक का चक्का चढ़ने से मजदूर की मौत, दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : मंडुआडीह अंतर्गत महेशपुर में निर्माणाधीन सिक्स लेन पर एक किनारे सो रहे 26 वर्षीय मजदूर सिकंदर राजभर उर्फ भीम के सिर पर ट्रक का चक्का चढ़ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। मची अफरा-तफरी के बीच चालक ट्रक लेकर भाग निकला। स्वजन को मौत की भनक लगी तो परेशान हो उठे। आक्रोशित स्वजन संग स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया तो पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर उन्हें शांत करा दिया। मंडुआडीह थाना क्षेत्र के शिवदासपुर सिंधोरिया कालोनी के सिकंदर मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। वह ज्यादातर पल्लेदारी (गाड़ियों पर माल लादने और उतारने का काम) का करते थे। वे शुक्रवार सुबह काम न होने के कारण सड़क किनारे लेटे थे। वहीं, एक चालक ट्रक सड़क किनारे खड़ा करने के लिए आगे-पीछे कर रहा था कि पिछला चक्का सिकंदर के सिर पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच किया हंगामा भनक लगी तो पीड़ित स्वजन और सैकड़ों स्थानीय लोग मौके पर पहुंच हंगामा करने लगे। पुलिस पहुंची तो भीड़ में शामिल महिलाएं भड़क गईं और जाम करने लगीं। गुस्साए लोग चालक को ट्रक समेत पकड़ने की मांग कर रहे थे। मंडुवाडीह थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने स्वजन को समझाया तो मान गए। सिकंदर की शादी चार वर्ष पूर्व भदोही के चौरी निवासी ज्योति से हुई थी। दोनों से कोई संतान नहीं थी। सिकंदर की मां धन्नी देवी की मृत्यु डेढ़ माह पूर्व ही हुई थी। हादसे ने पीड़ित पिता शंकर, पत्नी ज्योति व उनके बेटे शेखर व पिंटू को झकझोर कर रख दिया।

