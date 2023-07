एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू की रैकिंग में कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। यह संभव हुआ है शोध शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उचित फंड मुहैया कराने व अन्य सुविधाएं बढ़ाने से। यहां विदेशी विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक और हास्टल बनकर तैयार है। इस गर्ल्स हास्टल का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं।

BHU में 200 कमरों के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास का होगा लोकार्पण, 49 देशों के 572 विदेशी छात्र कर रहे पढ़ाई

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, वाराणसी : एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू की रैकिंग में कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। यह संभव हुआ है शोध, शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उचित फंड मुहैया कराने व अन्य सुविधाएं बढ़ाने से। यहां विदेशी विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक और हास्टल बनकर तैयार है। इस गर्ल्स हास्टल का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। अब विदेशी छात्र-छात्राओं के रहने के लिए हास्टल की सुविधा 535 कमरों तक पहुंच जाएगी, जो पहले 123 कमरे तक सीमित थी। 200 कमरों का इंटरनेशनल ब्वायज हास्टल पिछले साल पीएम की पहल पर 200 कमरों वाला इंटरनेशनल ब्वायज हास्टल बनाने का काम शुरू किया गया था। अभी इसके 169 कमरों में 263 विद्यार्थी रह रहे हैं। अब 50 करोड़ की लागत से 200 कमरों का इंटरनेशनल गर्ल्स हास्टल बना है। इसमें 400 छात्राएं रह सकेंगी। हालांकि यह अभी पूर्ण नहीं है। इसका निर्माण कश्यपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। इसमें जिम, बैडमिंटन कोर्ट, कामनहाल, लाउंड्री हैं। बीएचयू स्थित अंतरराष्ट्रीय महिला छात्रावास इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर बीएचयू के कोआर्डिनेटर प्रो. एसवीएस राजू ने बताया कि यहां विदेशी विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं काफी बढ़ाई गई हैं। फिलहाल 49 देशों के 572 विद्यार्थी विभिन्न विभागों में पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल 270 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ था। इस साल बढ़ाकर इसे 325-350 करने का लक्ष्य है।

Edited By: Abhishek Pandey