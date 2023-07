Varanasi News: सफाईकर्मी को पीटने वाला दारोगा निलंबित, कूड़ा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद

नगर निगम की सफाईकर्मी के पुत्र की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लामबंद सफाई कर्मियों ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय धरना व प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। इस क्रम में डीसीपी काशी आरएस गौतम ने कबीरचौरा चौकी इंचार्ज दिलेश कुमार सरोज को निलंबित कर दिया है।

सफाईकर्मी को पीटने वाला दारोगा निलंबित, कूड़ा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, वाराणसी : नगर निगम की सफाईकर्मी के पुत्र की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लामबंद सफाई कर्मियों ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय धरना व प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। इस क्रम में डीसीपी काशी आरएस गौतम ने कबीरचौरा चौकी इंचार्ज दिलेश कुमार सरोज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पिटाई से घायल सफाईकर्मी शाम को रिपोर्ट दर्ज कराने चेतगंज थाने पहुंचा। उसने कबीरचौरा चौकी इंचार्ज पर पिटाई का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दिया। उसके साथ बड़ी संख्या में सफाईकर्मी भी थे। पुलिस ने उसे घटना स्थल दूसरे थाना क्षेत्र का बताकर वापस भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ की स्थानीय इकाई संतुष्ट नहीं हैं। संघ आरोपी दारोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर करने की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। कूड़ा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद बहरहाल, संघ का एक प्रतिनिधिमंडल महापौर अशोक कुमार तिवारी से भी मिला। उन्हें बताया कि चेतगंज वार्ड की सफाई कर्मी सुशीला देवी का पुत्र प्रदीप कुमार दस जुलाई को लहंगपुरा क्षेत्र में सफाई कर रहा है। इस दौरान दारोगा की पत्नी ने द्वितीय तल से कूड़ा प्रदीप के ऊपर फेंक दिया। प्रदीप के टोकने पर महिला ने अपने दारोगा पति बुलवा लिया। दारोगा ने प्रदीप को कोतवाली थाने ले जाकर बंद कर दिया और जमकर ठंडे से पीटा। महापौर ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल डीसीपी काशी आरएस गौतम से बात की। इसके बाद उन्होंने दिलेश कुमार सरोज को निलंबित करते हुए पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है।

Edited By: Abhishek Pandey