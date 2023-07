Varanasi: हलाला का हवाला देकर पति के भाई ने किया दुष्कर्म, विवाहिता ने अदालत में दाखिल किया प्रार्थना पत्र

Varanasi News हलाला का हवाला देकर पति ने अपने भाइयों से दुष्कर्म कराया। यह आरोप लगाते हुए विवाहिता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। उसका कहना है कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों के कहने पर जैतपुरा थाना गई लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय पुलिस सुलह-समझौता का दबाव बना रही है।

हलाला का हवाला देकर पति के भाई ने किया दुष्कर्म, विवाहिता ने अदालत में दाखिल किया प्रार्थना पत्र

