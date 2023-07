Varanasi: रंगदारी नहीं देने पर हिस्ट्रीशीटर ने डॉक्टर का दांत तोड़ा, आरोपित पर दर्ज हैं 40 से अधिक मुकदमे

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में रंगदारी न देने पर हिस्ट्रीशीटर ने साथियों के साथ मिलकर आयुर्वेदिक डॉक्टर के दांत तोड़ दिए। आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर ने डॉक्टर से मारपीट की और उसमें दांत टूट गए। बताया कि जान बचा कर अखरी पुलिस चौकी पहुंचा और तहरीर दी। उसके बाद कबीरचौरा अस्पताल में इलाज कराया। थाना प्रभारी पंकज अंबस्ट ने बताया कि मारपीट का मामला है।

रंगदारी नहीं देने पर हिस्ट्रीशीटर ने डॉक्टर का दांत तोड़ा, आरोपित पर दर्ज हैं 40 से अधिक मुकदमे

संवाद सहयोगी, रोहनिया : बच्छांव निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. राजेश पटेल के साथ हिस्ट्रीशीटर सुदीप यादव ने अपने साथियों के साथ मारपीट की। इसमें उनके दांत टूट गए। डा. राजेश ने बताया कि बुधवार रात बेटावर (गोसाईपुर) का रहने वाला सुदीप यादव उर्फ गोलू, राजेंद्र और खनांव निवासी मोनू यादव उनकी केबिन में घुस कर रंगदारी मांगने लगे। विरोध करने पर मेरी बुरी तरह से पिटाई कर डाली। हमले में दांत टूट गया और सिर में भी चोट आई। पुलिस को दी तहरीर बताया कि जान बचा कर अखरी पुलिस चौकी पहुंचा और तहरीर दी। उसके बाद कबीरचौरा अस्पताल में इलाज कराया। थाना प्रभारी पंकज अंबस्ट ने बताया कि मारपीट का मामला है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोपित सुदीप यादव रोहनिया थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके ऊपर जिले के विभिन्न थानों में 40 से ज्यादा मुकदमे हैं।

Edited By: Abhishek Pandey