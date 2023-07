सावन के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार सिंह के नेतृत्व में प्लेटफार्मों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान स्वचालित सीढ़ी के समीप दो व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में दिखे। तलाशी में दोनों के बैग से रुपयों की गड्डी मिली। संदेह होने पर उन्हें पकड़ कर जीआरपी थाने लाया गया। उनके पास से 17 लाख 83 हज़ार रुपए मिले।

वाराणसी कैंट स्टेशन पर GRP ने दो बर्तन कारोबारी को पकड़ा, बैग की तलाशी ली तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, वाराणसी: हवाला कारोबार की आशंका में शनिवार रात जीआरपी ने कैंट स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच से 17 लाख 83 हजार रुपये जब्त किए। नोटों की गड्डियों के साथ धरे गए मुरादाबाद के बर्तन कारोबारी से आयकर विभाग की टीम ने पूछताछ की, लेकिन कोई ब्योरा नहीं मिल सका। लिहाजा, उक्त राशि को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। युवक मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इसलिए पीतल के बर्तन कारोबार में भी हवाला के रुपये के इस्तेमाल की आशंका गहराई है। प्लेटफॉर्मों पर चल रहा चेकिंग अभियान रविवार को जीआरपी थाने में पत्रकारों के समक्ष बरामद रुपये दिखाते हुए क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि सावन के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार सिंह के नेतृत्व में प्लेटफार्मों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान स्वचालित सीढ़ी के समीप दो व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में दिखे। तलाशी में दोनों के बैग से रुपयों की गड्डी मिली। संदेह होने पर उन्हें पकड़ कर जीआरपी थाने लाया गया। उनके पास से 17 लाख 83 हज़ार रुपए मिले। सूचना मिलते ही पहुंचे आयकर अधिकारी जेपी चौबे, निरीक्षक अशोक कुमार यादव व दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने पकड़े गए मुरादाबाद के गलशहीद निवासी मेराज आलम व मो. शोएब से पूछताछ की।

