Varanasi News: मकान मालिक की हत्या के दोषी पूर्व DLW कर्मी को 12 साल बाद आजीवन कारावास, तालाब में डाला था शव

Varanasi News- संपत्ति हड़पने की नीयत से मकान मालिक की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बोरे में भरकर तालाब में ठिकाना लगाने के दोषी डीएलडब्ल्यू कर्मी मंडुवाडीह के कंचनपुर निवासी ओमप्रकाश महतो को अपर जिला जज अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता: संपत्ति हड़पने की नीयत से मकान मालिक की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बोरे में भरकर तालाब में ठिकाना लगाने के दोषी डीएलडब्ल्यू कर्मी मंडुवाडीह के कंचनपुर निवासी ओमप्रकाश महतो को अपर जिला जज अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी कैलाशनाथ ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, छपरा (बिहार) जिले के तितिरा गांव निवासी ओमप्रकाश महतो डीएलडब्ल्यू में नौकरी करता था। वह कंचनपुर में सदानंद पटेल के घर में किराए पर रहता था। दस सितंबर 2011 को सदानंद डीएलडब्ल्यू जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। उसके भाई ने मंडुआडीह थाना में 13 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रोहनिया थाना क्षेत्र के दफ्फलपुर गांव के तालाब में बोरे में एक शव बरामद होने की खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। इसे देखकर सदानंद के स्वजन वहां पहुंचे और उसके कपड़े व रुमाल से पहचान की। घटना की विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सदानंद जमीन खरीदने-बेचने का का काम करता था। ओमप्रकाश महतो की नजर उसके मकान पर थी। इसे लेकर सदानंद का विवाद भी उससे हुआ था। ओमप्रकाश ने ही उसे फोन कर डीएलडब्ल्यू बुलाया था और उसके गायब होने के दूसरे दिन ही उसका घर छोड़कर दूसरे जगह चला गया था। सदानंद की हत्या में ओमप्रकाश महतो की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने उसके खिलाफ विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह परीक्षित कराए गए।

