UP News: अस्सी घाट की गलियों से इटली पहुंची मोती, फिमेल डॉग को विदेशी दंपती ने लिया गोद

अस्सी घाट की गलियों में जन्मी फीमेल डॉग मोती गुरुवार को इटली पहुंच गई। उसे इटली की वीरा लेज्जारेत्ती ने गोद लिया था। वे वाराणसी से मोती को नौ जुलाई को विशेष तरह के कार्ट में हवाई जहाज से इटली दिल्ली ले गईं। वहीं नीदरलैंड की फैशन डिजाइनर मीरल बांटल बेल की फीमेल डॉग जया पर नजर मुंशी घाट पर पड़ी थी। उसे कुछ कुत्तों ने जख्मी कर दिया था।

अस्सी घाट की गलियों से इटली पहुंची मोती, फिमेल डॉग को विदेशी दंपती ने लिया गोद

जागरण संवाददाता, वाराणसीः अस्सी घाट की गलियों में जन्मी फीमेल डॉग मोती गुरुवार को इटली पहुंच गई। उसे इटली की वीरा लेज्जारेत्ती ने गोद लिया था। वे वाराणसी से मोती को नौ जुलाई को विशेष तरह के कार्ट में हवाई जहाज से इटली दिल्ली ले गईं। विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुबह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लुफ्तांसा के विमान से उसके साथ उन्होंने इटली के लिए उड़ान भरी। भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे मोती भी इटलीवासी हो गई। जया को नीदरलैंड भेजने की तैयारी अब महमूरगंज स्थित एनिमोटल केयर ट्रस्ट ने मुंशीघाट की गलियों में मिली जया को नीदरलैंड भेजने की तैयारी तेज कर दी है। उसे वहां की मीरल बांटेन बेल गोद लिया है। वास्तव में पिछले साल जून में अस्सी स्थित गेस्ट हाउस के पास रहने वाली फीमेल डॉग ने चार बच्चे दिए। सभी गली में पड़े रहते। उनसे गेस्ट हाउस में रह रही इटली की वीरा व उनके पति जैफ का लगाव हो गया था। इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने बोरे में भर कर फीमेल डॉग के चारो बच्चों को घाट पर कहीं फेंक दिया था। इससे आहत वीरा ने काफी खोजबीन की। उसमें दो घाट किनारे मिले जिन्हें लेकर व एनिमोटल केयर ट्रस्ट पहुंची थीं। वहीं नीदरलैंड की फैशन डिजाइनर मीरल बांटल बेल की फीमेल डॉग जया पर नजर मुंशी घाट पर पड़ी थी। उसे कुछ कुत्तों ने जख्मी कर दिया था। मीरल ने उसे बचा कर ट्रस्ट तक पहुंचाया था। बाद में दोनों ने ही मोती व जया को गोद लेने की इच्छा जताई। महमूरगंज स्थित एनिमोटल केयर ट्रस्ट दोनों फीमेल डॉग के गोद लेने की प्रक्रिया के सभी मानकों का पालन करते हुए कागजात, पासपोर्ट व फिटनेस प्रमाण पत्र तैयार कराए। एनिमोटल केयर ट्रस्ट की सुदेशना बासु ने बताया कि अब जया को नीदरलैंड भेजने की तैयारी है।

