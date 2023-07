Varanasi: 377 एकड़ में कालोनी व वर्ल्ड सिटी एक्सपो को मंजूरी, 7 गांवों में चिह्नित कर जमीन का होगा अधिग्रहण

काशी में बढ़ते जनसंख्या घनत्व व जाम की समस्या से निजात के लिए बाहरी क्षेत्र में विकास अनिवार्य हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने वर्ल्ड सिटी एक्सपो व दो आवासीय कालोनियों की मंजूरी दी है। परियोजना के लिए 377 एकड़ भूमि ली जाएगी। आवास एवं विकास परिषद के निदेशक मंडल ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित बैठक में इस पर मुहर लगा दी।

377 एकड़ में कालोनी व वर्ल्ड सिटी एक्सपो को मंजूरी, 7 गांवों में चिह्नित कर जमीन का होगा अधिग्रहण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : काशी में बढ़ते जनसंख्या घनत्व व जाम की समस्या से निजात के लिए बाहरी क्षेत्र में विकास अनिवार्य हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने वर्ल्ड सिटी एक्सपो व दो आवासीय कालोनियों की मंजूरी दी है। परियोजना के लिए 377 एकड़ भूमि ली जाएगी। आवास एवं विकास परिषद के निदेशक मंडल ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित बैठक में इस पर मुहर लगा दी। इसके लिए रिंग रोड के किनारे रिंगरोड फेज एक पर सात गावों में परिषद भूमि को क्रय करेगा। इसमें 197.29 एकड़ में आवासीय कालोनी और 179.70 एकड़ में वर्ल्ड सिटी एक्सपो विकसित किया जाएगा। साथ ही बाजार आदि भी विकसित होंगे। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ला के अनुसार उक्त जमीनों के लिए ग्राम बझिया, बिशुनपुर, देवनाथपुर, हरहुआ, रामसिंहपुर, सिंहपुर, वाजिदपुर के 1041 खसरे के खातों का चयन किया गया है। परिषद जल्दी ही भूमि लेने का कार्य तेज करेगा। विकास प्राधिकरण ने शहरी नियोजन के लिए रिंग रोड के आसपास सेक्टोरल डेवलपमेंट व इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना के लिए योजना बनाई थी। भूमि अधिग्रहण की योजना बनाकर शासन को प्रेषित किया था। मेडिसिटी, वैदिक व स्पोर्ट्स सिटी भी पाएगी आकार प्रस्ताव के अनुसार हरहुआ चौराहा के पास कोइराजपुर में 245 एकड़ में वर्ल्ड सिटी एक्सपो, रिंगरोड फेज-2 के समीप खेवसीपुर में 208 एकड़ में वरुणा विहार, ऐढ़े के निकट लालपुर में 200 एकड़ में मेडिसिटी बननी है। संदहा के निकट सारनाथ में 204 एकड़ में वैदिक सिटी, रिंग रोड फेज-3 के निकट मढ़नी में 207 एकड़ में विद्या निकेतन व गंजारी में प्रस्तावित स्टेडियम के आसपास 208 एकड़ में स्पोट् र्स सिटी को भूमि की आवश्यकता होगी। वीडीए को उक्त छह परियोजनाओं के लिए 1272 एकड़ जमीन की तलाश है। इसके अधिग्रहण के लिए 6812.93 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। शासन से प्रस्ताव दिया गया है कि योजना को अनुमति प्रदान की जाए।

