Varanasi News: भूमि विवाद में कारोबारी को मारी तीन गोली, बाइक सवार बदमाश फरार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शुक्रवार सुबह कारोबारी को बाइक सवार बदमाशों ने तीन गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात करने के बाद भी हमलावर बलुआ जाने वाले मार्ग की ओर भाग निकले। घटना के बाद चर्चा रही कि युवक का भाई से जमीनी विवाद चल रहा है।

भूमि विवाद में कारोबारी को मारी तीन गोली, बाइक सवार बदमाश फरार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सारनाथ थाना क्षेत्र के रंगी दास तिलमापुर चौराहे पर शुक्रवार सुबह बाइक सवार दो बदमाशों ने कथित भूमि विवाद में कारोबारी राजकुमार यादव को शुक्रवार की सुबह गोली मार दी। दो गोली पीठ और एक सिर में लगने के कारण गंभीर घायल राजकुमार को बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वारदात करने के बाद भी हमलावर बलुआ जाने वाले मार्ग की ओर भाग निकले। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुकीमगंज निवासी राजकुमार सुबह करीब सात बजे अपनी बाइक से शहर की लौट रहे थे। बाइक सवार बदमाश उनका पीछा करते हुए पीछे से आ रहे थे। रंगीलदास तिलमापुर चौराहे के निकट बाइक की गति धीमी पड़ते ही बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने दो गोलियां चलाईं, जो राजकुमार के पीठ पर जा लगी। लौटकर मारी सिर पर गोली उनके जमीन पर गिरने के बाद बदमाश करीब सौ मीटर दूर जाने के बाद फिर से लौटे और सिर में गोली मारने के बाद बलुआ जाने वाले मार्ग की ओर भाग निकले। इससे स्पष्ट है कि बदमाशों की राजकुमार से गंभीर अदावत थी। पुलिस घायल राजकुमार को निकट स्थित दीर्घायु अस्पताल ले गई, जहां पर गंभीर स्थिति देख उन्हें सिंह मेडिकल फिर ट्रामा सेंटर बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। भाई से चल रहा था भूमि विवाद घटना के बाद यह भी चर्चा रही कि राजकुमार का अपने भाई विजय यादव से भी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि, विजय यादव फिलहाल जेल में है। एसीपी राजकुमार सिंह ने कहा कि अभी तक की जांच में जमीन संबंधी विवाद ही सामने आ रहा है। इसके बावजूद हम सभी आशंकित दूसरी वजहों पर बढ़ रहे हैं, जिससे ठोस क्लू मिल सके।

Edited By: Abhishek Pandey