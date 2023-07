Varanasi: बिल शून्य फिर भी टर्नओवर व टैक्स में अंतर पर AI ने भेजा नोटिस, 51 हजार लोगों को जारी हुआ पत्र

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से वर्ष 2017-18 के मामले में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों पर आटोमेटिक 51 हजार से अधिक नोटिस जेनरेट हो गया है। इसमें से 22 हजार से अधिक नोटिस की जांच वाणिज्य कर विभाग यानी राज्य वस्तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) ने जांच कर नोटिस रोक दिया। हालांकि विभिन्न मामलों लगभग आठ हजार व्यापारियों के यहां नोटिस भेजा गया है।

बिल शून्य फिर भी टर्नओवर व टैक्स में अंतर पर नोटिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से वर्ष 2017-18 के मामले में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों पर आटोमेटिक 51 हजार से अधिक नोटिस जेनरेट हो गया है। इसमें से 22 हजार से अधिक नोटिस की जांच वाणिज्य कर विभाग यानी राज्य वस्तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) ने जांच कर नोटिस रोक दिया। हालांकि विभिन्न मामलों लगभग आठ हजार व्यापारियों के यहां नोटिस भेजा गया है। इसमें अधिकतर ऐसे मामले हैं जिनमें टर्नओवर व टैक्स में कुछ पैसे से दो-तीन रुपये तक अंतर है। सेल्स टैक्स बार के वरिष्ठ अधिवक्ता विनय मिश्र ने बताया कि लगभग एक हजार ऐसे मामले हैं जिसमें व्यापारी ने उक्त माह में निल (शून्य) बिल भर। बावजूद इसके उसको नोटिस जारी किया है। बताया कि कई बार अगर कोई व्यापारी किसी माह में कारोबार नहीं करता और निल भर देता है। वहीं अगर किसी कारण बस बैंक की ओर से कोई सर्विस टैक्स काट लिया जाता है तो टर्नओवर में अंतर आ जाता है। यही कारण कि सिस्टम में कुछ पैसे या रुपये का अंतर दिखने लगता है। ऐसे में विभाग को इसकी पूरी पड़ताल कर ही नोटिस भेजना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में व्यापारियों को अनावश्यक मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। वहीं वाणिज्य कर विभाग वाराणसी जोन प्रथम के अपर आयुक्त प्रिंस कुमार ने कहा कि अगर जिस किसी भी व्यापारी को समस्या है तो वह उनसे संपर्क कर सकता है। समस्या का तत्काल समाधान होगा। जो भी नोटिस जारी हुआ है वह वर्ष 2017-18 का है। नया कोई मामला नहीं है।

