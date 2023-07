Varanasi News: बनारस और चंदौली में 10 फुट ओवरब्रिज को मंजूरी, चोलापुर में नाद नदी पर नया पुल का प्रस्ताव

एनएचएआई के अफसरों के साथ कैंप कार्यालय पर बुधवार को केन्द्रीय मंत्री डाॅ. महेंद्र नाथ पांडेय ने एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा की। इसमें बनारस और चंदौली में 10 नए फुट ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी गई। मंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में 15 फुट ओवरब्रिज का प्रस्ताव दिया था। शीघ्र ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। संदहा चौराहा पर अटल चौक बनेगा।

वाराणसी, जागरण संवाददाता: एनएचएआई के अफसरों के साथ कैंप कार्यालय पर बुधवार को केन्द्रीय मंत्री डाॅ. महेंद्र नाथ पांडेय ने एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा की। इसमें बनारस और चंदौली में 10 नए फुट ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी गई। मंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में 15 फुट ओवरब्रिज का प्रस्ताव दिया था। चंदौली में पं. कमलापति चिकित्सालय, पुलिस लाइन, डीएम कार्यालय, कटशिला व मझवार रेलवे स्टेशन जबकि बनारस में उमरहा, गौरा, बरियासनपुर, हरिहरपुर व हथिवार मोड़ पर पैदल उपरिगामी सेतु का निर्माण होगा। मझवार रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज में लिफ्ट भी लगेगी। रैंप का भी निर्माण होगा। इसके अलावा, चोलापुर में नाद नदी पर नया पुल बनेगा। मोहनसराय से नौबतपुर तक लाइट लगेगी। वाराणसी-आजमगढ़ एवं एनएच 31 पर रिंग रोड से वाराणसी सीमा तक सड़क पर लाइटें लगेंगी। निर्माणाधीन संदहा से चंदौली तक रिंग रोड फेज 2 में हर अंडरपास पर सर्विस रोड के निर्माण के साथ ही रिंग रोड फेज प्रथम में ऐढ़े अंडरपास के पास दोनों ओर नई सर्विस रोड बनेगी। आजमगढ़ रोड पर इमिलिया में तालाब का सुंदरीकरण होगा। एनएचएआई द्वारा भूमि के बदले 33 लाख 41 हजार रुपये तालाब के सुंदरीकरण के लिए वाराणसी ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। शीघ्र ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। संदहा चौराहा पर अटल चौक बनेगा।

