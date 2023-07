Varanasi News: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक की हालत गंभीर; चालक फरार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। चोलापुर पुलिस हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर फरार चालक को गिरफ्तार करने में जुट गई है।

ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक की हालत गंभीर; चालक फरार

संवाद सूत्र, चोलापुर : वाराणसी-सिंधोरा मार्ग पर मुर्दहा बाजार में गुरुवार की देर रात ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सवार दूसरे युवक को गंभीर हालत में निकट स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोलापुर पुलिस हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर फरार चालक को गिरफ्तार करने में जुट गई है। मुर्दहा क्षेत्र के खंडवा निवासी मनीष कुमार अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्त रोशन के साथ कहीं से अपने घर लौट रहा था। दोनों की बाइक ज्योही मुर्दहां बाजार के निकट पहुंची आयर बाजार की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। सिर में चोट लगने के कारण हुई मनीष की मौत जोरदार टक्कर लगते ही मनीष और रोशन छिटककर दूर जा गिरे। सिर में चोट लगने के कारण मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हुई तेज आवाज सुन स्थानीय लोग भागकर मौके पर पहुंचे तो रोशन को पुलिस की मदद से निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसे की भनक लगते ही पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर हादसे की वजह जानने में जुट गई है। क्षतिग्रस्त बाइक टक्कर जोरदार लगने की कहानी कह रही थी।

