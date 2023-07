Varanasi News: गंगा में फिर छोड़ा गया 245954 क्यूसेक पानी, तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर

पहाड़ों पर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के चलते सहायक नदियों के माध्यम से पहुंच रहे अतिरिक्त पानी से गंगा का जलस्तर एक सेंमी प्रति घंटा के वेग से मीरजापुर व वाराणसी में बढ़ रहा है तो गाजीपुर में इसकी रफ्तार अभी आधी है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर में काफी उछाल आने की संभावना हो सकती है।

रात वाराणसी के राजघाट में 61.27 मीटर पर रहा जलस्तर

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता,वाराणसी: पहाड़ों पर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के चलते सहायक नदियों के माध्यम से पहुंच रहे अतिरिक्त पानी से गंगा का जलस्तर एक सेंमी प्रति घंटा के वेग से मीरजापुर व वाराणसी में बढ़ रहा है तो गाजीपुर में इसकी रफ्तार अभी आधी है। वहीं बलिया में गंगा अभी घटाव की ओर हैं। इधर कानपुर में लगातार दूसरे दिन मंगलवार की सुबह आठ बजे गंगा बैराज से फिर 1,00,174 क्यूसेक तो नरौरा बैराज से 1,45,780 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर में काफी उछाल आने की संभावना हो सकती है। हालांकि छोड़ा गया पानी कानपुर से यहां तक पहुंचने में तीन दिनों तक पहुंचेगा तो वहीं नरौरा का पानी पहुंचने में सप्ताह भर का समय लग सकता है। वहीं पहाड़ों पर व पश्चिम में हो रही वर्षा के प्रभाव से सोमवार की रात से ही प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में वृद्धि आरंभ हो गई थी। 24 घंटे बाद मंगलवार की रात से मीरजापुर व वाराणसी में भी वृद्धि आरंभ हो गई। बुधवार की रात वाराणसी के राजघाट में 61.27 मीटर पर रहा जलस्तर गुरुवार की सुबह आठ बजे 61.35 मीटर पर पहुंचा तो रात नौ बजे यह 61.48 मीटर पर था यानी 13 घंटे में 13 सेमी की वृद्धि हुई। इसी तरह मीरजापुर में गुरुवार की सुबह आठ बजे नौ घंटे में जलस्तर 24 सेमी बढ़कर 66.28 मीटर हो गया और गुरुवार को 13 घंटे में 12 सेमी बढ़कर रात नौ बजे तक यह 66.40 मीटर पर पहुंचा था। गाजीपुर में रात 11 बजे से गुरुवार की सुबह आठ बजे तक नौ घंटों में महज चार सेमी की वृद्धि हुई तो दिन से रात के नौ बजे तक 13 घंटों में महज सात सेमी बढ़कर यह 55.42 मीटर पर पहुंचा था। बलिया में गुरुवार की सुबह 50.78 मीटर पर रहा पानी रात के नौ बजे घटकर 50.71 मीटर रह गया।

Edited By: Paras Pandey