जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने आज सुबह वरुणापार जोन के वार्ड सिकरौल के गोविंद नगर कॉलोनी और सिकरौल यादव बस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सनबीम वरुणा के मुख्य मार्गों की साफ-सफाई का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने इन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

सनबीम वरुणा के निकट नगर निगम की खाली भूमि पर बारातघर बनाने के लिए क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा अनुरोध किया गया। इस पर नगर आयुक्त ने भूमि की पैमाइश कर बारातघर निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने गली के इंटरलाकिंग कार्य का भी अवलोकन किया। निरीक्षण में पाया गया कि यह कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने क्षेत्रीय अवर अभियंता ज्ञानचंद पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा।