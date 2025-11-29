नगर आयुक्त ने वरूणापार जोन के विभिन्न क्षेत्रों में किया निरीक्षण, मिलीं तमाम खामियां
वाराणसी के नगर आयुक्त ने वरूणापार जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सफाई व्यवस्था में लापरवाही, जल निकासी की समस्या और सड़कों की खराब हालत जैसी कई खामियां पाई गईं। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को तत्काल इन कमियों को दूर करने और सुधार करने के निर्देश दिए हैं ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने आज सुबह वरुणापार जोन के वार्ड सिकरौल के गोविंद नगर कॉलोनी और सिकरौल यादव बस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सनबीम वरुणा के मुख्य मार्गों की साफ-सफाई का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने इन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
सनबीम वरुणा के निकट नगर निगम की खाली भूमि पर बारातघर बनाने के लिए क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा अनुरोध किया गया। इस पर नगर आयुक्त ने भूमि की पैमाइश कर बारातघर निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने गली के इंटरलाकिंग कार्य का भी अवलोकन किया। निरीक्षण में पाया गया कि यह कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने क्षेत्रीय अवर अभियंता ज्ञानचंद पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा।
नगर आयुक्त ने अपने विस्तृत निरीक्षण में कचरा प्रबंधन, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, नाला सफाई, पेयजल, तालाब और कुएं आदि कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने आवश्यक साफ-सफाई और मरम्मत कार्य कराने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी वरुणापार जितेन्द्र कुमार आनंद, अवर अभियंता (सिविल), अवर अभियंता (मार्ग प्रकाश) और अवर अभियंता (जलकल) भी मौके पर उपस्थित थे। नगर आयुक्त का यह दौरा क्षेत्र की विकास योजनाओं और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नगर आयुक्त ने वाराणसी में साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं के सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है।
