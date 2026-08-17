वाराणसी में सब्जियों की 'बरसाती राहत', थाली का जायका बचा रही स्थानीय पैदावार; मंडी में नहीं चढ़ा महंगाई का पारा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बारिश के मौसम में सब्जियों के दामों पर फिलहाल मामूली असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अधिकांश सब्जियों के भाव स्थिर हैं, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि बारिश का दौर बढ़ने पर सब्जियों के दाम में तेजी आ सकती है।

बाहर से आने वाली सब्जियां पहले से महंगी हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली सब्जियों की आवक ने बाजार को संभाल रखा है। यदि लोकल क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हुई और आवक प्रभावित हुई तो आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। देश के अन्य हिस्सों में भी लगातार बारिश के कारण सब्जियों की आवक और कीमतों पर असर पड़ने की खबरें सामने आई हैं।