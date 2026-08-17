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वाराणसी में सब्जियों की 'बरसाती राहत', थाली का जायका बचा रही स्थानीय पैदावार; मंडी में नहीं चढ़ा महंगाई का पारा

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:49 PM (IST)

वाराणसी में बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम फिलहाल स्थिर हैं, जिसका मुख्य कारण स्थानीय पैदावार है। हालांकि, कारोबारियों का कहना है कि लगातार बारिश से स्थानीय आपूर्ति प्रभावित होने पर कीमतें बढ़ सकती हैं।

वाराणसी में सब्जियों के दाम स्थिर।

वाराणसी में सब्जियों के दाम स्थिर।

HighLights

  1. वाराणसी में बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम स्थिर।

  2. स्थानीय पैदावार ने बाजार में महंगाई को बढ़ने से रोका।

  3. लगातार बारिश से आपूर्ति बाधित होने पर कीमतें बढ़ सकती हैं।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बारिश के मौसम में सब्जियों के दामों पर फिलहाल मामूली असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अधिकांश सब्जियों के भाव स्थिर हैं, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि बारिश का दौर बढ़ने पर सब्जियों के दाम में तेजी आ सकती है।

बाहर से आने वाली सब्जियां पहले से महंगी हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली सब्जियों की आवक ने बाजार को संभाल रखा है। यदि लोकल क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हुई और आवक प्रभावित हुई तो आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। देश के अन्य हिस्सों में भी लगातार बारिश के कारण सब्जियों की आवक और कीमतों पर असर पड़ने की खबरें सामने आई हैं।

वाराणसी में सोमवार को सब्जियों के फुटकर भाव इस प्रकार रहे—

लहसुन 200 रुपये किलो
प्याज 40 रुपये किलो
सफेद आलू 15 रुपये किलो
लाल आलू 20 रुपये किलो
खीरा, टमाटर, नेनुआ, लौकी, मुरई, पत्तागोभी, कोहड़ा, गाजर व चुकंदर 40 रुपये किलो
फूलगोभी 40 रुपये प्रति पीस
नींबू 5 रुपये प्रति पीस
चौराई व पालक 10 रुपये प्रति पीस
देसी परवल 80 रुपये किलो
बाहरी परवल 60 रुपये किलो
भुट्टा 25 रुपये किलो
खेक्शा 80 रुपये किलो
करौंदा 80 रुपये किलो
धनिया व अदरक 120 रुपये किलो
करेला 60 रुपये किलो
भिंडी 30 रुपये किलो
बोड़ा 80 रुपये किलो

सब्जी कारोबारियों के मुताबिक फिलहाल स्थानीय सब्जियों की उपलब्धता के कारण बाजार में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है। लेकिन बारिश से खेतों में फसल प्रभावित हुई या बाहर से आने वाली सब्जियों की आपूर्ति बाधित हुई तो कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है।

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