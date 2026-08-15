Varanasi Monsoon Update: वाराणसी में मानसून की दस्तक, 17 से 19 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना
उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना अवदाब क्षेत्र निम्न दबाव में बदल गया है, जिससे वाराणसी में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 17 से 19 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि 15-16 अगस्त को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
HighLights
उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना अवदाब क्षेत्र कमजोर पड़ा।
मानसूनी द्रोणी के खिसकने से मानसून प्रवाह सुदृढ़ होने की संभावना।
वाराणसी में 17 से 19 अगस्त तक भारी वर्षा का अनुमान।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना अवदाब क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए शुक्रवार की शाम झारखंड के रांची के निकट संकेंद्रित होकर निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया। इसके साथ ही मानसूनी द्रोणी का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसककर फिरोजपुर, मुज़फ्फरनगर, फतेहगढ़, डाल्टनगंज से उक्त अवदाब के केंद्र होते हुए दीघा से पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर स्थानांतरित हो रही है।
इससे मानसूनी प्रवाह सुदृढ़ होने की संभावना है जो 17 से 19 अगस्त तक अच्छी वर्षा करा सकता है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी क्षेत्र में इस अवधि में भारी वर्षा भी हो सकती है, जबकि 15 व 16 अगस्त में भी कहीं बूंदाबांदी तो कहीं छींटे पड़ने की संभावना है।
बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अवदाब कमजोर पड़ रहा है और इसके वाराणसी के दक्षिण की ओर से ही मध्य प्रदेश की ओर निकल जाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए बहुत अच्छी वर्षा हो, इसकी संभावना कम ही है।
शुक्रवार की सुबह तक बीते 24 घंटों में बाबतपुर एयरपोर्ट की ओर 1.6 मिमी बूंदाबांदी होने से तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान भी 1.4 डिग्री सेल्सियस कम होकर सामान्य से महज 0.1 डिग्री अधिक 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
यह भी पढ़ें- काशी विश्वनाथ में दिखा अनोखा नजारा, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा रूप में विराजे बाबा
शहरी क्षेत्र में धूप-छांव और उमस भरी गर्मी का वातावरण बना रहा। अनुमान है कि अवदाब के चलते पुरवा हवा के साथ आने वाले बादलों के कारण आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। वातावरण में गर्मी कुछ कम हो सकती है।