Varanasi Weather Update: पूर्वी यूपी में मानसून सक्रिय, वाराणसी में आज भारी बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मध्य क्षोभमंडल तक विस्तृत मानसूनी द्रोणी के प्रभाव से पूर्वांचल में मानसून एक बार फिर मजबूत हो गया है। यद्यपि मानसूनी द्रोणी का पश्चिमी छोर हिमालय की तराई में जम्मू एवं देहरादून की ओर खिसक चुका है, लेकिन झारखंड के आसपास बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण इसका पूर्वी छोर शाहजहांपुर, निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र और दीघा से होते हुए उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है।

इस मजबूत मानसूनी प्रवाह के चलते 27 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा को लेकर सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है। बनारस में पिछले 24 घंटों के दौरान (सुबह आठ बजे तक) वाराणसी एयरपोर्ट क्षेत्र में 119.8 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई है, इसके कारण शहरी व देहात क्षेत्र का जनजीवन प्रभावित हुआ।