जागरण संवाददाता, वाराणसी। अपेक्षाओं व सभी पूर्वानुमानों के विपरीत इस बार मानसूनी बादल पूरी ऋतु में सामान्य से 21 प्रतिशत अधिक बरसे। इसके साथ ही मानसून अब विदा लेने की तैयारी में है। भारतीय मौसम विज्ञान लखनऊ के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि चार अक्टूबर तक मानसून बनारस से विदा ले लेगा।

इसके साथ ही आसमान गुरुवार से प्राय: साफ होने लगेगा और अक्टूबर की शुरुआत अब क्वार की तीखी धूप से होने जा रही है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है अक्टूबर में अब अधिकतम व न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक होंगे।

मौसम व‍िज्ञान‍ि‍यों ने इस बार के ल‍िए मानसून के कमजोर होने और अलनीनो के असर का अनुमान जताया था। हालांक‍ि इसको धता बताते हुए मानसून ने जोरदार बार‍िश कराई है और जाते जाते अर्नब चक्रवात की चार द‍िनों तक लगातार हो रही बार‍िश से लोगों को पर्याप्‍त राहत म‍िली है। अब मौसम व‍िभाग ने गुरुवार से प्राय: आसमान साफ होने का अनुमान जताया है। जबक‍ि सामान्य से अधिक तापमान और चार अक्टूबर तक मानूसन के विदा होने का अनुमान भी जताया है। बताया गया क‍ि अब क्वार की धूप भी तीखी लगेगी।

इस बार मानसून बेशक 11 दिन विलंब से बनारस पहुंचा और दो जुलाई को यहां दस्तक दिया लेकिन एक जून से 30 सितंबर तक बनारस में होने वाली औसत वर्षा 812.1 मिमी के सापेक्ष कुल 979.7 मिमी पानी गिरा जो सामान्य से 21 प्रतिशत अधिक रहा। केवल सितंबर माह की ही बात करें तो इस माह में 197 मिमी के सापेक्ष 346.5 मिमी वर्षा हुई जो औसत से 76 प्रतिशत अधिक रही।

26 सितंबर को हुई अंतिम वर्षा के बाद 28 सितंबर तक बना रहा। इसके बाद छंटते बादलों ने धूप-छांव का मौसम बुधवार 30 सितंबर तक बनाए रखा। अब गुरुवार एक अक्टूबर से अधिकांश बादल छट जाने और प्राय: साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान सामान्य औसत को पार कर जाएगा।

बुधवार को ही बीएचयू क्षेत्र मेें न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डि्ग्री सेल्सियस ऊपर 25.8 डिग्री सेल्सियस हो गया था तो बाबतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस नीचे 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच आर्द्रता घटकर 73 से 87 प्रतिशत के बीच रही। बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बनारस के आसमान से मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चार अक्टूबर तक यह इधर से निकल जाएगा।