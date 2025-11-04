जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में ठंड का व्‍यापक असर शुरू हो चुका है। सुबह कोहरे और धुंध की अंचलों में जहां हल्‍की चादर नजर आने लगी है वहीं दूसरी ओर अचानक से बार‍िश के बाद तापमान में कमी का दौर शुरू हो चुका है। वातावरण में आर्द्रता में कमी आई है तो दूसरी ओर सीजन में अब तक सबसे कम तापमान सुबह दर्ज क‍िया गया।

घरों में अब चादर और कंबल से आगे रजाई वाली ठंड का दौर नजर आने लगा है। मंगलवार की सुबह वातावरण में पूरी तरह ठंड का असर घुला रहा। द‍िन चढ़ा तो धुंध का असर भी कम हुआ और धूप ख‍िलने के बाद भी धूप में तेजी का कोई नामोन‍िशान नहीं था। वातावरण में नमी का स्‍तर कम हुआ और ठंडी हवाओं ने लोगों को ठंडक की शुरुआत का पर्याप्‍त अहसास कराया।

माना जा रहा है कि अब पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में नजर आने लगा है। इसी के साथ ही ठंडक का जोर शुरू होने के साथ ही कोहरे और धुंध का मामूली असर भी अंचलों में पर‍िलक्ष‍ित होने लगा है। आने वाले द‍िनों में मौसम का यही रुख जारी रहेगा और धीरे धीरे गलन का असर काबि‍ज होने लगेगा। वहीं देव दीपावली पर भी मौसम का रुख बदला हुआ नजर आने लगेगा। ठंड का असर नजर आएगा और ठंडी हवाओं का असर भी होगा।