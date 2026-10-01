जागरण संवाददाता, वाराणसी (चौबेपुर)। लखीमपुर खीरी के कुंभी स्थित बलरामपुर चीनी मिल के लिए भारी ब्‍वायलर लेकर आ रहा मेगाट्रक कई बाधाओं का सामना कर रहा है। यह ट्रक वाराणसी को पार करने में एक सप्ताह से अधिक समय ले चुका है। इसकी चर्चा देशभर में हो रही है, विशेषकर यूपी के चंदौली में प्रवेश के बाद से।

इसी क्रम में चौबेपुर क्षेत्र के उमरहा में स्वर्वेद महामंदिर के सामने स्थित विशाल फुट ओवरब्रिज को हटाने का कार्य गुरुवार की शाम से शुरू कर दिया गया है। करीब 200 टन वजनी बॉयलर को 308 पहियों वाले विशेष ट्रेलर से लाया जा रहा है, जो फिलहाल हरहुआ में रुका हुआ है।

उमरहा में फुट ओवरब्रिज की ऊंचाई कम होने के कारण इसे काटकर हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बताया गया कि यह बॉयलर ओडिशा से लखीमपुर खीरी के बलरामपुर में निर्माणाधीन प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है। विशाल ट्रेलर को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि, रास्ता इतना चुनौतीपूर्ण है कि इसके गंतव्य तक पहुंचने में समय लगने की संभावना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मेगाट्रक को अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने में पूरा साल भी लग सकता है।

इस स्थिति ने स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। फुट ओवरब्रिज को हटाने का कार्य समय पर पूरा होना आवश्यक है ताकि ट्रेलर को आगे बढ़ने में कोई रुकावट न आए। इस मेगाट्रक के आने से न केवल स्थानीय लोगों में उत्सुकता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना का हिस्सा भी है, जो क्षेत्र के विकास में योगदान देगी। हालांकि, इसके मार्ग में आने वाली बाधाएँ इस परियोजना की प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं।

स्थानीय प्रशासन ने इस कार्य को प्राथमिकता दी है और उम्मीद जताई है कि फुट ओवरब्रिज को जल्द ही हटा दिया जाएगा। इसके बाद ही ट्रेलर को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। मेगाट्रक के आने की प्रक्रिया में कई रोड़े हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग इस चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मेगाट्रक अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच पाता है या नहीं।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बड़े औद्योगिक परिवहन के लिए उचित योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। यदि समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, तो यह परियोजना प्रभावित हो सकती है, जिससे क्षेत्र के विकास में बाधा आ सकती है।