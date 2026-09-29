वाराणसी में पत्नी से विवाद के बाद नशे में युवक ने नदी में कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पत्नी के साथ विवाद के बाद एक 32 वर्षीय युवक ने नशे की हालत में नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद एनडीआरएफ ने युवक का शव नदी से बरामद किया।

मृतक की पहचान रामविनय (32) के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरपुर, बिहार का निवासी था। बताया गया है कि युवक का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद वह नशे में धुत होकर नदी के किनारे पहुंचा और वहां से छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही कार्यवाहक चौकी प्रभारी कचहरी अभिषेक वर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एनडीआरएफ को सूचित कर युवक की तलाश शुरू कराई। काफी समय तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद एनडीआरएफ की टीम ने युवक का शव नदी से निकाल लिया। कैंट पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।