    वाराणसी में युवक ने की आत्महत्या, पत्नी और ब्वॉयफ्रेंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    वाराणसी के बनकट गांव में राहुल मिश्रा नामक एक युवक ने पत्नी और उसके प्रेमी से प्रताड़ित होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां की तहरीर पर पत्न

    राहुल ने मरने से पहले एक वीडियो में अपनी पत्नी के अवैध संबंध और प्रताड़ना का जिक्र किया था।

    जागरण संवाददाता (लोहता) वाराणसी। बनकट गांव में मंगलवार की सुबह एक युवक ने पत्नी और ब्वॉयफ्रेंड की प्रताडना से परेशान होकर टिन शेड में लगी पाइप के सहारे साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    मृतक की मांता की तहरीर पर पत्नी, ब्वॉयफ्रेंड और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है। सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज अकेलवा और प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन किए गए। मृतक अपने माता-पिता का इकलौता संतान था।

    बनकट गांव के राहुल मिश्रा (30 वर्ष) ने पांच वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के लखनपुर की संध्या सिंह से प्रेम विवाह किया था। राहुल की मांता रानी देवी ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि राहुल की पत्नी संध्या, उसकी सास मांडवी और ब्वॉयफ्रेंड शुभम सिंह की प्रताडना के कारण राहुल ने आत्महत्या की।

    रानी देवी ने बताया कि उनके बेटे राहुल की पत्नी का शुभम सिंह उर्फ डेंजर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुभम ने कई बार धमकी दी कि यदि राहुल ने संध्या को तलाक नहीं दिया, तो परिणाम बुरा होगा।

    विगत आठ दिसंबर को राहुल अपने ससुराल लखनपुर पत्नी और डेढ़ साल के बेटे रेयांस को लाने गया, लेकिन संध्या आने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद संध्या और शुभम ने राहुल पर दबाव डाला कि वह तलाक दे दे। जब राहुल इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस प्रताडना से परेशान होकर राहुल ने फांसी लगाई।

    मरने से पहले उसने एक वीडीओ बनाया, जिसमें उसने कहा कि शुभम सिंह डेंजर का उसकी पत्नी से अवैध संबंध था और वह आत्महत्या करने जा रहा है। उसने इस मामले की पूरी जिम्मेदारी संध्या सिंह, शुभम सिंह और मांडवी सिंह पर डाली।

    थाना प्रभारी राजबहादुर मौर्य ने बताया कि रानी देवी की तहरीर पर पत्नी संध्या सिंह, ब्वॉयफ्रेंड शुभम सिंह और सास मांडवी सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।