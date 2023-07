Varanasi: सोमनाथ विवि की तर्ज पर विशाल और भव्य बनेगा संस्कृत विवि का मुख्य द्वार, मिलेगी काशी विश्वनाथ की झलक

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार श्रीसोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनेगा। इस पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके निर्माण पर लगभग 60 लाख रुपये खर्च का आकलन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन उद्योगपतियों का सहयोग लेगा। इस संबंध में कई उद्योगपतियों से बातचीत भी चल रही है। विभिन्न निजी कंपनियों से सीएसआर फंड के लिए भी संपर्क किया जा रहा है।

सोमनाथ के तर्ज पर बनेगा संस्कृत विवि का भव्य दाक्षिणी द्वार

वाराणसी, जागरण संवाददाता: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार श्रीसोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय (वेरावल-गुजरात) की तर्ज पर विशाल व भव्य बनेगा। इस पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके निर्माण पर लगभग 60 लाख रुपये खर्च का आकलन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन उद्योगपतियों का सहयोग लेगा। इस संबंध में कई उद्योगपतियों से बातचीत भी चल रही है। विभिन्न निजी कंपनियों से सीएसआर फंड के लिए भी संपर्क किया जा रहा है। कुलसचिव आईएएस राकेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उद्योगपतियों व बड़े व्यापारियों के सहयोग से गेट को भव्य व विशाल रूप देने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुरातात्विक संग्रहालय को ऐतिहासिक मुख्य भवन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इस भवन में हेरिटेज गैलरी बनाने का भी प्रस्ताव है। संग्रहालयाध्यक्ष डाॅ. विमल त्रिपाठी ने बताया कि विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास, परंपरा और महापुरुषों के जीवनवृत्त को गैलरी में डिस्प्ले किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने 20 लाख रुपये का अनुदान देने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। वास्तव में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव 1791 में राजकीय संस्कृत कॉलेज के रूप में पड़ी थी। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1958 में मिला। इसे प्राच्य विद्या का सबसे प्राचीन केंद्र की मान्यता है। अब इस केंद्रीय दर्जा की हर स्तर पर मांग की जा रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से भी इसके संरक्षण व संवर्धन पर जोर दिया जा रहा है।

