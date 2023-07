ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तिथि तो अभी तय नहीं लेकिन जिला प्रशासन व उद्योग विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। फिलहाल 117 यूनिट लगाने के लिए उद्यमियों ने पूर्ण सहमति दे दी है। इसके लिए उनके पास जमीन के साथ ही अन्य सभी व्यवस्था भी उपलब्ध हो गई है। इस पहल से 24 हजार करोड़ से अधिक का निवेश तत्काल होने को तैयार है।

Varanasi: दिवाली से पहले 117 परियोजनाओं से जगमगाएगा काशी, इन्वेस्टर्स करेंगे 24 हजार करोड़ से अधिक का निवेश

Your browser does not support the audio element.

वाराणसी, जागरण संवाददाता। पूर्वांचल में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लेकर हुई इन्वेस्टर समिट के अनुबंध अब कागजों से निकल कर जमीन पर आने लगे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तिथि तो अभी तय नहीं, लेकिन जिला प्रशासन व उद्योग विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। फिलहाल 117 यूनिट लगाने के लिए उद्यमियों ने पूर्ण सहमति दे दी है। इसके लिए उनके पास जमीन के साथ ही अन्य सभी व्यवस्था भी उपलब्ध हो गई है। इस पहल से 24 हजार करोड़ से अधिक का निवेश तत्काल होने को तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान बनारस के लिए 449 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। उद्योग विभाग इसमें शामिल अन्य उद्यमियों से लगातार संपर्क में है जिन्होंने समिट में 1.38 लाख करोड़ के निवेश के लिए हस्ताक्षर किए हैं। जीबीसी के लिए जिले के 23 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि उनके विभाग की ओर इन्वेस्टर को हर प्रकार की तकनीकी सहायता प्रमुखता से प्रदान की जा सके। इसके लिए लगातार शासन से लेकर प्रशासन स्तर तक पर समीक्षा की जा रही है। अभी तक 449 में से 117 यूनिट लगाने की लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन इसकी संख्या अधिक से अधिक करने पर जोर है। इसके लिए एमएसएमई विभाग की ओर से प्रयास किया रहा है। जीबीसी के बाद पूर्वांचल का औद्योगिक क्षेत्र तेजी से उड़ान भरने लगेगा। इन विभागों को दी गई है यूनिट स्थापित कराने की जिम्मेदारी पर्यटन, मेडिकल हेल्थ, एनर्जी, यूपीसिडा, एमएसएमई, हाउसिंग, शहरी विकास, एनिमल हसबेंडरी, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, हार्टिकल्चर, आइटी एंड इलेक्टानिक्स, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डेयरी डेवलपमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, बेसिक शिक्षा, एक्साइज, उच्च शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट व वन विभाग।

Edited By: Narender Sanwariya