वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो के पायलट ने विमान उड़ाने से किया इनकार, यात्रियों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, बाबतपुर (वाराणसी)। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस के पायलट द्वारा अचानक विमान ले जाने से इनकार करने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस महीने एयरपोर्ट पर इस तरह की यह दूसरी घटना है।

घटना का विवरण उड़ान का विवरण: इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E 6559 को सुबह 11:55 बजे 178 यात्रियों को लेकर वाराणसी से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी थी। कारण: बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी होने और यात्रियों के विमान में सवार होने के बाद पायलट ने कान में दर्द और तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए उड़ान भरने से मना कर दिया।

यात्रियों का आक्रोश: गंतव्य पर समय से न पहुंच पाने और अंतिम समय में उड़ान रद्द होने की सूचना मिलने पर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने विमान के भीतर ही नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।