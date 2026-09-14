वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो के पायलट ने विमान उड़ाने से किया इनकार, यात्रियों ने किया हंगामा
वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक पायलट ने कान में दर्द के कारण विमान उड़ाने से इनकार कर दिया, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
हंगामे के बाद सभी यात्रियों को टर्मिनल भवन में बैठाया
इस महीने एयरपोर्ट पर इस तरह की यह दूसरी घटना
जागरण संवाददाता, बाबतपुर (वाराणसी)। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस के पायलट द्वारा अचानक विमान ले जाने से इनकार करने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस महीने एयरपोर्ट पर इस तरह की यह दूसरी घटना है।
घटना का विवरण
उड़ान का विवरण: इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E 6559 को सुबह 11:55 बजे 178 यात्रियों को लेकर वाराणसी से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी थी।
कारण: बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी होने और यात्रियों के विमान में सवार होने के बाद पायलट ने कान में दर्द और तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए उड़ान भरने से मना कर दिया।
यात्रियों का आक्रोश: गंतव्य पर समय से न पहुंच पाने और अंतिम समय में उड़ान रद्द होने की सूचना मिलने पर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने विमान के भीतर ही नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
सुरक्षा बलों की दखल: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के QRT दस्ते के जवान और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्रियों को समझा-बुझाकर शांत कराया।
वैकल्पिक व्यवस्था और पूर्व की घटना
हंगामे के बाद सभी यात्रियों को विमान से डी-बोर्ड कराकर वापस टर्मिनल भवन में बैठाया गया। एयरलाइंस ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दिल्ली से दूसरे पायलट को बुलाया, जिसके बाद शाम 5 बजे विमान के बेंगलुरु के लिए रवाना होने की संभावना जताई गई।
इसी एयरलाइंस के साथ इस महीने यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले बीते गुरुवार को भी मुंबई जाने वाली फ्लाइट के पायलट ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर विमान ले जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद हैदराबाद से आए दूसरे पायलट द्वारा करीब 4 घंटे की देरी से उड़ान भरी गई थी।